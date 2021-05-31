مدير خط إنتاج إيفا فارما يشرح خطوات تصنيع عقار ريديمسفير|شاهد

قال الدكتور أمير ليشع ، مدير خط انتاج " إيفا فارما " ، إن أول مرحلة من مرحلة إنتاج عقار "ريميديسفير" هي مرحلة التحضير والتي يكون بها المواد الخام ، لوزنها وإذابة المواد الفعالة والغير فعالة في ماء مقطر.

وأضاف الدكتور أمير ليشع ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أن الماء المقطر يتم اختباره أكثر من مرة قبل استخدامه في عملية التحضير ، ومن بعد ذلك يتم سحب عينة وإرسالها لمعمل التحاليل للاطمئنان أن هذه العينة مطابقة للمواصفات المطلوبة .

وتابع أن المرحلة الثانية هي غسيل وتعقيم العبوات والتي سيتم تعبئة المحلول بها ، الخاص بالعقار ، موضحا أن تلك العبوات تكون مصنوعة من الزجاج ولا تكون معقمة قبل تلك العملية .

وأكمل أن تدريب العاملين يأخذ وقتا طويلا حسب كل مرحلة ، ويتم تدريب الفني على كل العمليات ، ويأخذ مراحل حتي يتم الاعتماد عليه دون رقابة .

وأردف أن المرحلة الأخيرة تكون إحكام الغلق ، من خلال مكينات مخصصة ، لتكون مهيأة للتوزيع أو التصدير .