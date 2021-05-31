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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رومانسي اوي.. أحمد الشامي يسخر من مرحلة المراهقة لـ فرقة واما

فريق واما
فريق واما

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة.

 

وظهر فى الصورة فرقة واما، حيث يستعيد أحمد الشامى فيها ذكرياتهم و علق قائلا :" بالله عليكي..كيف عرفتي اني رومانسي اوي اوي "

 

يذكر أن شارك أحمد الشامى فى مسلسل “أحسن أب”، والذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى ، حول أحد الأباء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.


مسلسل “أحسن أب” يشارك فى بطولته بجانب علي ربيع، كل من كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تاليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.

احمد الشامي صورة جديدة انستجرام الفن التواصل الاجتماعي

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