بعد رحيل سالاس .. عهد جديد في وادي دجلة لتجنب الهبوط إلى دوري القسم الثاني

فى محاولة لتصحيح الأوضاع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، تعهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بالقتال فى الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز فى محاولة لتجنب الهبوط إلى دوري القسم الثانى .



وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات المهمة داخل فريق وادى دجلة بعد قرار إدارة النادي برحيل التشيلى ماريو سالاس عن تدريب الفريق مع إسناد مهمة المدير الفنى إلى عبدالباقي جمال .



واتفق الجهاز الفنى بقيادة عبدالباقي جمال مع اللاعبين على غلق صفحة الانكسارات والنتائج السلبية للفريق طوال الفترة الماضية من أجل التركيز فى تحقيق عدد من النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة والقتال فى كل مباراة يخوضها الفريق بمسابقة الدوري فى محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري القسم الثانى .



ويعيش وادى دجلة واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق وتراجعت نتائجه بشكل كبير فى مسابقة الدوري الممتاز مما أدى إلى توقف رصيده عند 18 نقطة محتلا بها المركز الـ 17 بجدول ترتيب المسابقة .