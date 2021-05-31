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رئيس التحرير
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أخبار العالم

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة ألاسكا

زلزال
زلزال

كتب: شيماء مصطفى

ضرب زلزال قوته 6.1 درجة وسط ولاية ألاسكا الأمريكية، حسبما أعلن مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الاثنين.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، وقع الزلزال قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي ليلة الأحد (7 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وشعر به السكان على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية في ألاسكا، حسبما ذكر مركز الزلازل في ألاسكا.

وأضاف المركز أنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

ومن جانبه، قال المركز الألماني إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

بشكل منفصل ، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال ضرب 169 كيلومترًا شمال أنكوراج، دون ورود أنباء بشأن وقوع إصابات

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