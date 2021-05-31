عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وليد الدالي يوضح كيفية تجنب عملية تسليك شرايين الساق

صدى البلد

 صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، انه يمكن تجنب خطورة عملية تسلييك الشرايين من خلال بعض الخطوات.

 أولها: اختيار طبيب ذو خبرة واسعة في هذا النوع من العمليات؛ حيث يتم علاج انسداد شرايين الساق من خلال قسطرة يتم إدخالها إلى مكان الانسداد وتحمل في نهايتها بالون يتم نفخه لتوسيع الضيق الموجود بالشريان ويتم وضع دعامة للحفاظ على الشريان بشكل مفتوح وعدم انسداده مرة أخرى.

 

 وقال الدكتور وليد الدالى إنه يتم توسيع الشريان عن طريق البالون وفي حالة عدم الاستجابة للتوسيع يتم استخدام الدعامات للإبقاء على الشريان بشكل مفتوح يسمح بسريان الدم والأكسجين إلى القدمين، وفي النهاية يتم تصوير الشريان بالصبغة للتأكد من حدوث التوسيع وإزالة الانسداد.

خطورة الكدمات على مريض القدم السكرى وكيفية علاجها

بعد إصابة شريف الدسوقى .. كل ما لا تعرفه عن مرض القدم السكري

 وأضاف الدكتور وليد الدالى تتم عملية تسليك شرايين القدم بالتخدير الموضعي وهي عملية بسيطة غير معقدة وتستغرق حوالي ساعة يستطيع بعدها المريض العودة إلى منزله في نفس اليوم مع الالتزام بالراحة ويمكن ممارسة الأنشطة من اليوم التالي للعملية. وأكد الدكتور وليد الدالى قد لا يشعر المريض بأي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وفي حالة ظهور الأعراض يشعر المريض بألم في الساقين عند المشي السريع وصعود الدرج وهبوطه ويزول الألم بعد التوقف للاستراحة، كما يشعر المريض بالألم والخدر في الساقين في ساعات الراحة وخاصًة في الليل قد يمنعه في بعض الأحيان من النوم. 

 

وأشار الدكتور وليد الدالى نتيجة لضعف وصول الدم إلى الأطراف تتعرض القدمين للإصابة بجروح وتقرحات يصعب شفائها، ويكون مظهر الجلد شاحبًا يميل إلى اللون الأزرق كما يشعر المريض ببرودة أسفل القدمين.

وليد الدالي السكري الشريان الدم شرايين القدم الساقين

ترشيحاتنا

رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بـ كأس مصر

وزير التنمية المحلية: إقامة مجمعات صناعية صغيرة لتشغيل أبناء القرى

بداية من الغد..الأردن تعلن رفع أسعار المشتقات البترولية

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

مجاهد لـ أندية الممتاز: الدوري سيكتمل .. ونسعى لإنهاء الموسم بمساعدة الأندية

رسميا .. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بضرورة إقامة المؤجلات لاستكمال الدوري

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار السجائر.. حقيقة فرض رسوم جديدة على التبغ

بيان خلال ساعات .. الأولمبية تلاحق مرتضى منصور من جديد بعد إلغاء إيقافه

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

نجل الإعلامي أحمد شوبير يتعرض لحادث سير.. شاهد

الحجر الصحي بمطار القاهرة يمنع أسرة سعودية وراكبا هنديا من الدخول

ادعولها.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

لا تفعلوا هذه الأشياء اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال موجة الحر الشديدة

قرار حاسم .. كيف يتحرك الكاف لمحاصرة الأخطاء التحكيمية بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجنيه الإسترليني .. اِعرف تكلفة معطف كيت ميدلتون في أحدث ظهورها

علاقات غرامية وخيانة زوجية.. ماذا تعرف عن الحياة السرية لرئيس وزراء بريطانيا؟

في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. 3 طرق طبيعية تساعدك في الإقلاع عنه

نفذ فيها الاعتراض البحري| ختام فعاليات التدريب العسكري في تونس بمشاركة مصر و12 دولة.. فيديو وصور

فيديو

نفذ فيها الاعتراض البحري| ختام فعاليات التدريب العسكري في تونس بمشاركة مصر و12 دولة.. فيديو وصور

فيديوجراف.. الصحة تحدد الفئات الأكثر عرضة لعدوى الفطر الأسود

مواعيد الإغلاق.. قرارات مجلس الوزراء الجديدة لإدارة أزمة كورونا| فيديوجراف

فيديو جراف.. ثورة غضب طلاببية لترقية أستاذ بعلوم الإسكندرية.. دعوا عليه

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ