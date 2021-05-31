وليد الدالي يوضح كيفية تجنب عملية تسليك شرايين الساق

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، انه يمكن تجنب خطورة عملية تسلييك الشرايين من خلال بعض الخطوات.

أولها: اختيار طبيب ذو خبرة واسعة في هذا النوع من العمليات؛ حيث يتم علاج انسداد شرايين الساق من خلال قسطرة يتم إدخالها إلى مكان الانسداد وتحمل في نهايتها بالون يتم نفخه لتوسيع الضيق الموجود بالشريان ويتم وضع دعامة للحفاظ على الشريان بشكل مفتوح وعدم انسداده مرة أخرى.

وقال الدكتور وليد الدالى إنه يتم توسيع الشريان عن طريق البالون وفي حالة عدم الاستجابة للتوسيع يتم استخدام الدعامات للإبقاء على الشريان بشكل مفتوح يسمح بسريان الدم والأكسجين إلى القدمين، وفي النهاية يتم تصوير الشريان بالصبغة للتأكد من حدوث التوسيع وإزالة الانسداد.

وأضاف الدكتور وليد الدالى تتم عملية تسليك شرايين القدم بالتخدير الموضعي وهي عملية بسيطة غير معقدة وتستغرق حوالي ساعة يستطيع بعدها المريض العودة إلى منزله في نفس اليوم مع الالتزام بالراحة ويمكن ممارسة الأنشطة من اليوم التالي للعملية. وأكد الدكتور وليد الدالى قد لا يشعر المريض بأي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وفي حالة ظهور الأعراض يشعر المريض بألم في الساقين عند المشي السريع وصعود الدرج وهبوطه ويزول الألم بعد التوقف للاستراحة، كما يشعر المريض بالألم والخدر في الساقين في ساعات الراحة وخاصًة في الليل قد يمنعه في بعض الأحيان من النوم.

وأشار الدكتور وليد الدالى نتيجة لضعف وصول الدم إلى الأطراف تتعرض القدمين للإصابة بجروح وتقرحات يصعب شفائها، ويكون مظهر الجلد شاحبًا يميل إلى اللون الأزرق كما يشعر المريض ببرودة أسفل القدمين.