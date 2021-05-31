حتى من تلقوا اللقاح.. الحجر الصحي إجباري على العائدين من الخارج في الجزائر

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، رياض مهياوي: إن جميع الوافدين إلى الجزائر بعد فتح المجال الجوي معنيين بالحجر بما فيهم من تلقوا اللقاح بجرعتيه.

وأكد مهياوي في تصريحات لإذاعة "سطيف" الجزائرية، اليوم الإثنين، إن الجميع دون استثناء مطالب بتطبيق البروتوكول بما فيهم من تلقى اللقاح بجرعتيه.

وأوضح أنه من الممكن جدا مراجعة الإجراءات الاحترازية المصاحبة للفتح الجوي وتكييفها خدمة للجالية، وذلك في حال إذا سارت الأمور بشكل جيد.

وعن الحالة الوبائية في الجزائر، أشار إلى أنه تم تسجيل 636 إصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا، وهو ما وصفه بالمخيف نظرا لتزايد الأعداد بشكل سريع.

ولفت عضو اللجنة العلمية إلى أن فرض أقصى درجات المراقبة للأشخاص القادمين من الخارج جاء تخوفا من حملهم لهذه السلالات.

وأكد أن تقييم الوضع الصحي خلال أيام عيد الفطر ستكون بعد 15 يومًا، وذلك بعد تسجيل نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية.

