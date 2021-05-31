خبراء أمريكيون يحذرون من "كوفيد-26" و"كوفيد-32"

القادم أسوأ

كتب: شيماء مصطفى

طالب خبراء الصحة الأمريكيون، الحكومة الصينية، بالتعاون مع العالم لتتبع أصول فيروس كورونا "كوفيد-19"، من أجل منع الأوبئة في المستقبل.

وحذر المدير المشارك لمركز تطوير اللقاحات بمستشفى الأطفال في تكساس، بيتر هوتيز، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": “سيكون هناك كوفيد-26 وكوفيد-32، ما لم نفهم تمامًا أصول فيروس كورونا كوفيد-19".

وأضاف هوتز أنه يجب السماح للعلماء بإجراء تحقيق مطول في الصين بشأن أصول فيروس كورونا وجمع عينات الدم من البشر والحيوانات.

كما ذكر أنه يجب على الولايات المتحدة الضغط على الصين للسماح بإجراء تحقيق، لافتًا إلى الحاجة إلى فريق من علماء الأوبئة والفيروسات وعلماء بيئة الخفافيش في مقاطعة هوبي لمدة ستة أشهر على مدار العام.

فيما قال المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية سكوت جوتليب، إن المؤشرات التي تثبت الإدعاء القائل بأن من المحتمل أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر في ووهان الصينية قد زاد احتماليته.

وأضاف جوتليب: "لم تقدم الصين الكثير من الأدلة لدحض هذه النظرية، في حين أن البحث عن علامات على ظهور الفيروس من الحياة البرية لم يسفر عن نتائج".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من وكالات الاستخبارات في البلاد بزيادة جهودهما للتصول إلى حقيقة منشأ وأصول كورونا وذلك في غضون 90 يوما.

