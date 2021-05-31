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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|تأثير التدخين على خصوبة الرجال والنساء ..طريقة عمل الطحينة .. واطلالات تكشف جرأة وأناقة هيفاء وهبي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

 

 

 

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جرأة وأناقة هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد نشر مجموعة من الصور المختلفة لها بسيارة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” تكشف عن جمالها.

وتتميز هيفاء وهبى، بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي، وتحرص على ارتداء الملابس وتكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.

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اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. اِعرف تأثير السجائر على خصوبة الذكور والإناث

 

من الحقائق المعروفة أن التدخين يضر بالصحة ويمكن أن يؤثر أيضًا على خصوبتك بغض النظر عن الجنس.

يمكن رؤية هذه القضية مباشرة من الحمل لأنها تؤخر العملية وتتسبب في إعاقة الزوج عن التمتع بالخصوبة الطبيعية، وبالنسبة للمدخنات، فإن فرص الحمل تقترب من النصف.

 

قال الدكتور أسواتي ناير ، استشاري الخصوبة ، بـ نيودلهي ، في مثل هذا السيناريو ، الإقلاع عن التدخين هو الخيار الوحيد لمثل هؤلاء الأزواج.

أن النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالعقم من غيرهن وفقا لـ Indianexpress: "حيث إنه يؤثر على معدلات نجاح علاج الخصوبة ، مثل التلقيح الاصطناعي" ، وتجيب الدكتورة ناير عن بعض الأسئلة الشائعة حول التدخين والخصوبة

 

 

لا تفوتك.. 5 نصائح يجب اتباعها قبل النزول لتجنب درجات الحرارة المرتفعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم بشكل كبير، والتي تزداد معها مخاطر العمل في الخارج ، ويمكن أن تساعد معرفة كيفية العمل بأمان في الطقس الحار في منع إصابات الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

وإليكم أبرز الخطوات التي تساعد على تجنب الحرارة وضربة الشمس

 

طريقة عمل الطحينة مثل المطاعم

تعد الطحينة من أنواع السلطات الشهية والمميزة، والتي يفضل العديد من الأشخاص تواجدها على مائدة الطعام بشكل دائم، كما تتميز الطحينة بطريقة إعدادها السهلة والخفيفة.

وإليكم طريقة تحضير الطحينة بطريقة جديدة ومبتكرة

الاخبار المراة صدى البلد موقع صدى البلد الصحة هيفاء وهبي علاج الخصوبة

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