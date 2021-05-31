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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للامتناع عنه.. اعرف تأثير التدخين على العظام

تأثير التدخين على
تأثير التدخين على صحة العظام

يُحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31 مايو من كل عام، يتمحور اليوم حول رفع مستوى الوعي حول مخاطر استخدام التبغ. 

و محتوى النيكوتين في السجائر يحصل على استيعابها و تخترق مجرى الدم عبر الرئتين ويحفز النشاط الكهربائي في الدماغ وأيضا له تأثير مهدئ. 

ومن بين جميع أشكال التبغ ، أظهرت الدراسات أن التدخين مسؤول عن ما يقرب من 25 في المائة من الوفيات سنويًا في الفئة العمرية من 30 إلى 60 عامًا على مستوى العالم .

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وتشير الدراسات بقوة إلى أن التدخين مضر للغاية لعظامك، والسنوات من الطفولة حتى سن الثلاثين هي أوقات الذروة لبناء كتلة عظمية وعندما يبدأ الفرد بالتدخين في سن مبكرة ، لن يطور الحد الأقصى من كتلة العظام وينتهي به الأمر بامتلاك هيكل عظمي أصغر وكتلة عظمية أقل ، مقارنة بغير مدخن.

هذا لا يعني أن التدخين يؤثر على صحة العظام فقط خلال مرحلة المراهقة حيث يستمر التدخين في التأثير على صحة العظام في الأربعينيات والخمسينيات من العمر ايضًا.

فيعمل دخان السجائر على توليد الجذور الحرة (الجزيئات التي تهاجم وتدمر الدفاعات الطبيعية للجسم) ، والتي تتلف الخلايا والهرمونات التي تساهم في الحفاظ على صحة العظام، وتسبب السموم المنبعثة من الدخان خللاً في الهرمونات مثل الإستروجين اللازمة لتقوية عظامك.

وتتسبب عادة التدخين في أن ينتج الكبد المزيد من الإنزيمات المدمرة للإستروجين ، مما يؤدي إلى فقدان العظام، ويمكن أن تؤدي إلى إنتاج زيادة مستويات هرمون cortiso لتر ، والذي يؤدي إلى انهيار العظام .

كما يمنع التدخين إنتاج مادة الكالسيتونين التي تساعد في بناء العظام، محتوى النيكوتين في التبغ يقتل بانيات العظم ، الخلايا التي تصنع العظام بطرق أخرى ، يمكن أن يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية لأنه يمنع الإمداد المناسب للأكسجين، وهذا بدوره يؤدي إلى تلف الأعصاب في أصابع القدم والقدم ، مما قد يؤدي إلى المزيد من السقوط والكسور.

 

المصدر boldsky

 

 

التدخين صحة العظام الكبد النيكوتين اخبار الصحة

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