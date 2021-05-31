11.4 % انخفاضا في قيمة الواردات البترولية خلال الربع الأول لعام 2021

تراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة قدرها 11.4% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال نشرة بيانات الصادرات والواردات خلال الربع الاول من 2021، عن القيمة الاجمالية لـ الـواردات من المنتجات البترولية 1.879 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 2.121 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020



وأوضحت النشرة الاحصائية ، أن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها البترول الخام خلال الربع الاول من 2021 حيث بلغت 643 مليون دولار مقابل 1320 مليون دولار عام 2020.

