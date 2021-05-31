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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.4 % انخفاضا في قيمة الواردات البترولية خلال الربع الأول لعام 2021

واردات البترول- صورة
واردات البترول- صورة أرشيفية

تراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة قدرها 11.4% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال نشرة بيانات الصادرات والواردات خلال الربع الاول من 2021، عن القيمة الاجمالية لـ الـواردات من المنتجات  البترولية  1.879  مليار  دولار  خلال  الربع الأول لعام 2021   مقابل  2.121 ملـيار  دولار  خلال نفس الربع لعام 2020  
 

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وأوضحت النشرة الاحصائية ، أن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها  البترول الخام   خلال الربع الاول من 2021 حيث بلغت 643 مليون دولار   مقابل 1320 مليون دولار  عام 2020.
 

واردات مصر المنتجات البترولية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات والواردات البترول الخام

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