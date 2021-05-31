المبعوث الأممي لليمن: تصعيد الحوثيين يعرقل السلام ويعرض الملايين للخطر

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أن تصعيد الحوثيين بما في ذلك مأرب يعرقل آفاق السلام ويعرض حياة الملايين للخطر.

ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، أضاف جريفيث: "نأمل أن يؤدي الدعم الإقليمي والعمل الذي قمنا به خلال العام إلى خاتمة مثمرة"، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات لحصول اليمنيين على السلع والوقود.

وأشار جريفيث إلى أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار وفتح الطرق أمام حركة الأشخاص وإعادة الحياة الطبيعية لليمن.

تأتي هذه التصريحات، بعد ساعات من لقاء جريفيث بزعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي في العاصمة صنعاء.

ووصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى العاصمة صنعاء، أمس الأحد، لبحث العملية السياسية لوقف الصراع الذي يشهده اليمن منذ 7 سنوات.