نشرة أخبار العالم : حكومة جديدة ترى النور في إسرائيل قريبا ونتنياهو خارجها.. الجيش السوداني يختتم مناورات حماة النيل مع مصر ويؤكد استعداده لردع المتربصين.. فرنسا تنتقد تجسس أمريكا على دول أوروبية

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

نتنياهو يعلن عدم دعم الليكود أي مرشح في انتخابات الرئاسة بإسرائيل

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المرشح في الانتخابات الرئاسية، إسحاق هرتسوج، اليوم الإثنين.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، جاء لقاء نتنياهو بعد اجتماعه أمس مع منافسة هرتسوج في الانتخابات الرئاسية، ميريام بيريتس، الحاصلة على جائزة إسرائيل.

وأعرب نتنياهو عن تقديره لمسيرة هرتسوج في الخدمة العامة، لكنه قال إن الليكود لن يؤيد أي مرشح في الانتخابات.

يائير لابيد: إسرائيل قد تدخل مرحلة جديدة بعد أسبوع

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن حزبه يسعى لحكومة وحدة تخدم كل الإسرائيليين.

وأضاف يائير لابيد خلال مؤتمر صحفي: "خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مسؤول من شخص فقد كل القيود، وكان خطابًا تحريضيا وخطيرا".

وتابع: "الهدف الرئيسي هو تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، وإسرائيل قد تدخل مرحلة جديدة بعد أسبوع".

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى أن هناك مفاوضات مستمرة أجل تشكيل الحكومة، مضيفًا: "لدينا 50 ساعة حتى انتهاء مهلة تشكيل الحكومة وإذا كان لدينا وقتا مبكرا عن ذلك سأعلن عن الأمر".

الإمارات تدعو إسرائيل لوقف تهجير العائلات الفلسطينية وخفض التصعيد

ندد مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أحمد عبدالرحمن الجرمن، اليوم الاثنين، باقتحام المسجد الأقصى وتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ودعا عبدالرحمن الجرمن السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الهوية الدينية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة.

كما أعرب الجرمن عن ارتياح دولة الإمارات للبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مايو 2021 الداعم لوقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع، مُشدّدا في هذا السياق على ضرورة تقديم مساعدات طارئة للمتضررين، والاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس بشأن ضرورة العمل على نطاق أوسع مع الأمم المتحدة لتطوير "حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام التي تدعم الشعب الفلسطيني وتقوي مؤسساته".

تركيا تعلن عن لقاء مرتقب بين أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، في اليونان: "إنه من المنتظر اجتماع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة الناتو".

وأضاف: "تركيا مستعدة للتحاور مع اليونان دون شروط مسبقة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

سنردع الأعداء والمتربصين.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن المناورات العسكرية مع مصر

أعلن رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني محمد عثمان الحسين، اليوم الاثنين، أن التعاون العسكري بين مصر والسودان يشهد تطورا مستمرا.

وقال الحسين في كلمة له بثتها شبكة "سكاي نيوز عربية" إن مناورات "حماة النيل" تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين الجيشين المصري السوداني.

وأضاف: "نتطلع لأعمال موحدة في كل المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والسودان".

وتابع: "التعاون مع الجيش المصري يأتي في إطار وحدة الهدف والمصير المشترك وصيانة الأمن القومي للبلدين".

وأوضح أن المناورات تهدف لرفع القدرات القتالية للقوات لتشكل رادعا للمتربصين والأعداء ومسايرة للتهديدات المتوقعة وليس استهدافا لأحد.

روسيا تعلن إرسال تشكيلات عسكرية جديدة غربا ردا على تحركات "الناتو"

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن خطة لإرسال نحو 20 تشكيلا ووحدة عسكرية جديدة للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الغربية، ردا على تحركات دول حلف شمال الاطلسي "الناتو" في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقال شويجو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الإثنين/ - إن التهديد العسكري مستمر في التفاقم في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حيث تعمل دول الناتو على زيادة كثافة التحليقات لطيرانها الاستراتيجي، وتنشر سفن حربية مزودة بصواريخ كروز، كما يزداد عدد تدريباتها العسكرية هناك، مضيفا : "تصرفات زملائنا الغربيين تدمر نظام الأمن في العالم وتجبرنا على اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة.... نعمل باستمرار على تحسين التكوين القتالي للقوات، وبحلول نهاية العام، سيتم إنشاء حوالي 20 تشكيلا ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية".

نتنياهو ينتظر قبلة الحياة.. 48 ساعة فاصلة لحسم أطول حقبة لرئيس وزراء إسرائيلي

ربما تكون الفترة القياسية التي أمضاها بنيامين نتنياهو كرئيس لوزراء إسرائيل لمدة 12 عامًا على وشك نهايتها المضطربة.

فبعد أربع انتخابات برلمانية غير حاسمة في غضون عامين، ينتهي يوم الأربعاء تفويض كان مدته 28 يومًا، تم منحه لزعيم المعارضة يائير لابيد لتشكيل حكومة جديدة، إذ ذكرت تقارير إعلامية أنه على وشك تشكيل ائتلاف سيوصله إلى السلطة.

وأمام لابيد حتى يوم الأربعاء المقبل الفرصة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، فإذا نجح في هذه المهمة، ستنتهي حقبة نتنياهو، الذي قضى أطول مدة في منصب رئيس وزراء إسرائيل.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تعود فرص لابيد في النجاح إلى حد كبير، وذلك على حساب السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت، الذي يملك حزبه ستة مقاعد رئيسية في البرلمان.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بينيت، 49 عامًا، ربما في وقت مبكر من يوم الأحد، ما إذا كان سيتعاون مع لابيد، الذي يقود حزب يش عتيد، لإنقاذ إسرائيل.

فلسطين: إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في جرائمها

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على دعس الطفل المقدسي جواد عباسي في بلدة سلون جنوب المسجد الاقصى، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن دعس الطفل عباسي، شروع بالقتل وجريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال وشرطتها، وتجسد انحطاطا أخلاقيا في سلوكيات عناصرها، وهو ما بات معروفا لدى الرأي العام العالمي وصدرت بشأنه عديد الإدانات والمواقف ولجان التحقيق الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

فضيحة دبلوماسية.. فرنسا تخرج عن صمتها حيال مزاعم تجسس أمريكا على دول أوروبية

خرجت الحكومة الفرنسية عن صمتها، بشأن فضيحة التجسس الأمريكي على مسئولين في الاتحاد الأوروبي، بتواطؤ من دولة الدنمارك.

وقالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن تجسس الولايات المتحدة والدنمارك على الأوروبيين أمر "خطر للغاية" في حال ثبُت صحته، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر تقرير لوسائل إعلام دنماركية، أن الخدمة السرية للدنمارك، ساعدت الولايات المتحدة على التجسس على السياسيين الأوروبيين، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منذ عام 2012 حتى عام 2014.