فيديو جراف.. ارتفاع صادرات وتراجع واردات مصر من المنتجات البترولية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية إلى 1.819 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.8% لـ المنتجات البترولية.

المنتجات البترولية

ارتفاع وتراجع



وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة الإحصائية لـ الصادرات والواردات لـ المنتجات البترولية، عن أهم المنتجات البترولية خلال الربع الأول عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020.

ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية

ولمزيد من التفاصيل حول ارتفاع صادرات وتراجع واردات مصر من المنتجات البترولية شاهد الفيديو جراف التالي.

