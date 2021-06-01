عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. ارتفاع صادرات وتراجع واردات مصر من المنتجات البترولية

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية إلى 1.819 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021  مقابل  1.359 مليار دولار  خلال نفس الربع لعام 2020  بنسبة  ارتفاع  قدرها  33.8% لـ المنتجات البترولية.

 

المنتجات البترولية 

ارتفاع وتراجع


وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة الإحصائية لـ الصادرات والواردات لـ المنتجات البترولية، عن أهم المنتجات البترولية خلال الربع الأول عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020.

 

ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية

 

ولمزيد من التفاصيل حول ارتفاع صادرات وتراجع واردات مصر من المنتجات البترولية شاهد الفيديو جراف التالي.
 

المنتجات البترولية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واردات مصر تراجع واردات صادرات مصر

ترشيحاتنا

بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بمشروع بيت الوطن.. جدول بالمواعيد

من المستفيد من الأبناء بمعاش الأب المتوفى؟ القانون الجديد يجيب

تأجيل انتاج كامارو 2022 ثلاثة أشهر بولاية ميشيغان     

هونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Honor 50 مع خدمات وتطبيقات جوجل

اعملوله كشك مناسب.. وزير التنمية المحلية يستجيب لطلب أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

"الصحفيين العرب" يدين فصل ناصر أبو بكر من وكالة الأنباء الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات جديدة من الحكومة بشأن كورونا تطبق اليوم.. تعرف عليها

3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات والفئات المستثناة

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضرب زوجته وعضها.. زوج يتظاهر بالموت لمدة 6 سنوات|صور

شاهد.. عاصفة تضرب برجًا وتطيح بعمال النوافذ|فيديو

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ