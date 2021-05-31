اخبار التعليم .. توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية... الخشت: أوشكنا على الانتهاء من الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة "عين شمس تبتكر" 2021

بتكلفة 2 مليون جنيه.. تجهيز أول أستديو إذاعي بـ "آداب إعلام سوهاج"



رئيس جامعة أسيوط: 60 مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج بالمستشفيات الجامعية



ننشر ضوابط منح الإجازات بجميع أنواعها للعاملين بالتربية والتعليم



نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط



" خرشيات " تطبيق مجاني يبتكره أستاذ بجامعة أسيوط لتسهيل حسابات الحمض النووي



تعليم الدقهلية ينهى إستعداداته لإنطلاق مارثوان إمتحانات الشهادة الإعدادية

الخشت: أوشكنا على الانتهاء من الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر



توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية



