أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف موعد إنكسار الموجة الحارة.. وطبيب يحذر من الشيشة.. وتفاصيل وصول 56 شاحنة هدية من الرئيس السيسي لقطاع غزة

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حسام حسني يعلن مفاجأة بشأن الفطر الأسود.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: إنه تم تحديث البرتوكول العلاجي الخاص بعلاج أعراض فيروس كورونا، وتم إضافة أدوية جديدة لها فاعليتها في علاج الفيروس عملا بالبروتوكولات العالمية، وأكد أن هذا التحديث ليس له علاقة بالفطر الأسود.

هدية من السيسى وشعب مصر لسكان غزة.. وصول 52 شاحنة بالمساعدات الإنسانية للقطاع.. فيديو

وصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس السيسي وشعب مصر لسكان قطاع غزة.

"مكافحة كورونا": حالات الفطر الأسود فى مصر لا تتعدى أصابع اليد

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: إن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

مسئول بـ الصحة يوجه تنبيهات شديدة بشأن الفطر الأسود .. فيديو

قال دكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي والمهني، إننا لابد من التعرف على الفطر الأسود ونكون على قدر من المعرفة والتحديث الدوري لبروتوكول العلاج حسب الاصدارات العلمية الدولية التى تظهر نتيجة تحديث الأدوية، وإتاحة أدوية جديدة عن طريق التجارب السريرية.

60 دقيقة «شيشة» تعادل 100 سيجارة..طبيب يحذر

قال الدكتور وائل صفوت،إن جميع المدخنين مدمنون سواء نفسيًا أو عضويًا (كيميائيًا) ولكن ليس بنفس درجة أي نوع إدمان آخر، موضحًا أن عدد السنوات وكمية التدخين فى اليوم من أهم العوامل الفارقة لمن يحاولون الإقلاع عن التدخين.

مدير خط إنتاج إيفا فارما يشرح خطوات تصنيع عقار ريديمسفير|شاهد

قال الدكتور أمير ليشع ، مدير خط انتاج " إيفا فارما " ، إن أول مرحلة من مرحلة إنتاج عقار "ريميديسفير" هي مرحلة التحضير والتي يكون بها المواد الخام ، لوزنها وإذابة المواد الفعالة والغير فعالة في ماء مقطر.

استشارى أمراض النساء: الدم الفاسد تسمية خاطئة ..فيديو

قال دكتور محمود سليمان ، استشارى أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب ،إن البطانة المهاجرة سميت بذلك الاسم لأنها هاجرت خارج تجويف الرحم لتأثير هرمون الأنوثة الذي كون بويضة سميكة سيؤثر على أى أنسجة أخرى .

وهذا موعد الإنكسار.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يضرب البلاد موجة شديدة الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

تابعوا مع الأطباء.. إعلامية توجه رسالة مهمة للمعالَجين من كورونا منزليًا

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن فيروس كورونا لم ينته ولذلك نطالب الجميع يتوخى الحذر والالتزام بـ ارتداء الكمامة والنظافة والابتعاد عن الزحام والتجمعات.