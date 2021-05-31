عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل طريقة لتفتيح وترطيب البشرة ..فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة دينا ابو السعود ، إن كريم بينكي كريم طبيعي و كل مكوناته طبيعية و المستهلك لا يفضل في المستحضرات التجميلية العطور و المواد الحافظة و هذه الأشياء تسبب التهابات في البشرة .

وأضافت " أبو السعود " خلال حوارها في برنامج " تتبيلة " المذاع على قناة " صدى البلد" أن مكونات "كريم بينكي" ، زبدة شيا و زبدة الكاكاو و كلها أشياء طبيعية.

و أوضحت أن كريم بينكي علبة واحدة ويصلح لجميع أنواع البشرة بلا استثناء، و مكونات " كريم بينكي " كلها طبيعية ، مثل التوت البري و غني بمضادات الاكسدة و يعالج اثار الحبوب ويوحد لون البشرة.

وأكدت أن يوجد أيضاً من مكونات " كريم بينكي" مستخلص عرقسوس ، و فيتامين سي ، وينصح شرب المياه كثيراً .
 

اخبار توك شو كريم بينكي المستحضرات التجميلية

ترشيحاتنا

رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع سيرجيو أجويرو

وزير التنمية المحلية: توجيهات للمحافظات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكانية

مستند| توجيهات للمحافظات بعدم التصريح بإقامة معارض جديدة للسيارات في المناطق السكنية

خسائر 7 مليارات جنيه.. تصفية عمال الحديد والصلب بعد غلق المصنع.. تفاصيل

الخارجية الروسية: الرباعية الدولية للشرق الأوسط بصدد التشاور وجها لوجه قريبا

مراعاة الجودة والأسعار.. جولة مفاجئة من وزير الزراعة بمنافذ الوزارة بـ الدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

بيان خلال ساعات .. الأولمبية تلاحق مرتضى منصور من جديد بعد إلغاء إيقافه

زيادة أسعار السجائر.. حقيقة فرض رسوم جديدة على التبغ

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

نجل الإعلامي أحمد شوبير يتعرض لحادث سير.. شاهد

ادعولها.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الحجر الصحي بمطار القاهرة يمنع أسرة سعودية وراكبا هنديا من الدخول

لا تفعلوا هذه الأشياء اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال موجة الحر الشديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع حب الشباب والتجاعيد .. طريقة عمل ماسك الخيار والشوفان

بـ الجنيه الإسترليني .. اِعرف تكلفة معطف كيت ميدلتون في أحدث ظهورها

علاقات غرامية وخيانة زوجية.. ماذا تعرف عن الحياة السرية لرئيس وزراء بريطانيا؟

في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. 3 طرق طبيعية تساعدك في الإقلاع عنه

فيديو

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

نفذ فيها الاعتراض البحري| ختام فعاليات التدريب العسكري في تونس بمشاركة مصر و12 دولة.. فيديو وصور

فيديوجراف.. الصحة تحدد الفئات الأكثر عرضة لعدوى الفطر الأسود

مواعيد الإغلاق.. قرارات مجلس الوزراء الجديدة لإدارة أزمة كورونا| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ