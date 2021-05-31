أفضل طريقة لتفتيح وترطيب البشرة ..فيديو

قالت الدكتورة دينا ابو السعود ، إن كريم بينكي كريم طبيعي و كل مكوناته طبيعية و المستهلك لا يفضل في المستحضرات التجميلية العطور و المواد الحافظة و هذه الأشياء تسبب التهابات في البشرة .

وأضافت " أبو السعود " خلال حوارها في برنامج " تتبيلة " المذاع على قناة " صدى البلد" أن مكونات "كريم بينكي" ، زبدة شيا و زبدة الكاكاو و كلها أشياء طبيعية.

و أوضحت أن كريم بينكي علبة واحدة ويصلح لجميع أنواع البشرة بلا استثناء، و مكونات " كريم بينكي " كلها طبيعية ، مثل التوت البري و غني بمضادات الاكسدة و يعالج اثار الحبوب ويوحد لون البشرة.

وأكدت أن يوجد أيضاً من مكونات " كريم بينكي" مستخلص عرقسوس ، و فيتامين سي ، وينصح شرب المياه كثيراً .

