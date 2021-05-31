تغريم 30 مواطنا وفض سرادقات أفراح وعزاء ومصادرة 10 شيش بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف تلك الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ أنه نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية حملات يومية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة، وأسفرت تلك الحملات عن تغريم ٢٦ مواطنا غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية كما تم رفع ٤٤ حالة إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها بمناطق المرور لإعادة الانضباط للشوارع.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بحملات تفتيشية على المقاهي بنطاق الوحدة المحلية بالجديدة والمعالي وبني هلال و تم تحرير محاضر لمخالفتهم قرار منع الشيش وتم مصادرة (١٠) شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة المركز من فض سرادق فرح وتغريم (٤) مواطنين غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية و رفع ١٢ حالة اشغال خلال الحملات الدورية المستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بمركز منيا القمح.

وفضت رئاسة حي ثان الزقازيق سُرادق عزاء مخالف بكفر الزقازيق البحري وتفريق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلي جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مركز شباب الملكيين البحرية ليصبح مكاناً يليق بأهالي القرية لممارسة انشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة علي المجتمع .

شدد المحافظ على سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب الملكيين البحرية ، مشيداً بالجهد المبذول من ممثلي الشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني في تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمركز الحسينية ليشعر المواطن أن مبادرة حياه كريمة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفره هائلة في جميع القطاعات الخدمية من مياه شرب وصرف صحي وطرق واسكان ومراكز شباب ومنشآت تعليمية جديدة.

أوضح محافظ الشرقية أن مبادرة حياه كريمة بقطاع الشباب والرياضية تستهدف إنشاء مراكز شباب جديدة وتطوير ورفع كفاءة الحالية فضلا عن انشاء ملاعب واستكمال اعمال انشاء الاسوار وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية والمساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع.

قدم المحافظ الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرة حياة كريمة والإهتمام بتطوير قري الريف المصري ورفع مستوي الخدمات المقدمة لأبنائه بعد ان ظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال ونقص الخدمات ، لافتاً إلي أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة بـ 41 قرية و 740 تابع بمركز الحسينية.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وممثلين عن الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني.