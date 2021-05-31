فرقة عبد الحليم عجم بقبة الغوري في شارع الأزهر
يقيم مركز ابداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء غدا، ليلة شامية للفنان عبد الحليم عجم وفرقته "أنور المصطفي"، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .
تقدم الفرقة مجموعة من من الأغاني التراثية السورية ، ويأتي الحفل في إطار مشروع حوار الأمكنة للحفاظ علي فنون المدن القديمة وتقديم الفنون التراثية المختلفة، والحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح.
كما يستضيف مركز ابداع بيت السحيمي " بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء نفس اليوم ، حفل فرقة "قصر الغوري للموسيقي العربية" ، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .
يتضمن الحفل مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل منها : "نبينا هادينا" أداء ريهام إسماعيل، " للصبر حدود" أداء زينب عادل، " رمش عينه" أداء محمود حسانين ، "علي مين علي مين" أداء شيماء غريب، " اول مره تحب يا قلبي" أداء محمد فاوي، " مابيسألش عليا ابدا" أداء طارق نصر، ويتخلل الحفل عزف لمجموعة من المقطوعات الموسيقية التراثية .