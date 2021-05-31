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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يحسم مصير المعارين من العودة للزمالك .. تفاصيل

كارتيرون
كارتيرون

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك  من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بإعداد تقرير مفصل عن الفريق خاصة مصير المعاريين الذين يرغب فى إعادتهم مطلع الموسم القادم  واللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم  وكذلك المجموعة التى يرغب فى الاستغناء عنها  وتجهيز كافة الملفات للمجلس المنتخب حتى لا يجد صعوبة مع فريق الكرة فى الموسم الجديد.

 

واستغل كارتيرون الفترة الماضية ووضع يده على أكثر من مركز بحاجة للتدعيم واستقر على عدة أسماء على لائحة طلباته الفنية للتعاقد معها فى الميركاتو الصيفى القادم   إلا أنه أجل مناقشة الأمر مع اللجنة المؤقتة لما بعد مباريات الفارس الأبيض المحلية.

 

ورفض مسئولو نادى الزمالك فى وقت سابق طلب نظرائهم فى نادى سموحة تجديد إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق الأبيض والمعار للفريق السكندرى فى الميركاتو الشتوى الماضى وذلك بعد المستوى الرائع الذى ظهر عليه بقميص سموحة.

 

وتمسك فتحى بالرحيل من  القلعة البيضاء  على سبيل الإعارة في يناير الماضي بسبب تراجع مستواه في فترة تواجده في القلعة البيضاء والذي يعود لغيابه عن المشاركة بسبب الإصابة و وجود تخمة من اللاعبين في نفس مركزه.

 

ونفس الأمر ينطبق على الإيفوارى رازق سيسيه لاعب الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى بعد المستويات المميزة التى يقدمها بقميص زعيم الثغر منذ ثلاثة مواسم ،حيث تمسك المدرب الفرنسي بعودته فى الموسم الجديد وغلق ملف رحيله بشكل نهائى وتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى حدد فيه مسئولو الزمالك مبلغ مليون دولار للموافقة على بيع الجناح محمد أوناجم والمعار لصفوف فريق الوداد البيضاوى المغربى  بعدما أفادت تقارير مغربية عن رغبة إدارة الوداد في ضم اللاعب بشكل نهائى .

كارتيرون نادي الزمالك نادي سموحة رازق سيسيه مليون دولار

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