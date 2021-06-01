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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21
الإسكندرية 28 20
وادي النطرون 34 21
طنطا 34 20
شبين الكوم 35 21
دمنهور 31 21
بلطيم 27 22
مطروح 27 19
السلوم 29 20
سيوة 34 22
بورسعيد 28 23
دمياط 27 21
الزقازيق 35 21
المنصورة 35 21
الإسماعيلية 36 20
السويس 36 20
العريش 29 21
رفح 28 21
رأس سدر 34 22
نخل 35 16
نويبع 39 25
طابا 32 22
كاترين 32 18
الطور 36 23
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 39 26
الفيوم 37 22
بني سويف 38 22
المنيا 39 23
أسيوط 40 24
سوهاج 42 24
قنا 44 25
الأقصر 44 25
أسوان 45 27
إدفو 44 26
أبو سمبل 44 26
الوادي الجديد 44 22
شلاتين 40 26
أبو رماد 38 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 45 31
المدينة 46 33
الرياض 45 30
المنامة 39 33
أبوظبي 41 30
الدوحة 45 32
الكويت 48 33
دمشق 33 13
بيروت 27 24
عمان 31 17
القدس 26 18
غزة 29 20
بغداد 43 25
مسقط 40 35
صنعاء 27 18
الخرطوم 47 34
طرابلس 27 22
تونس 26 19
الجزائر 27 19
الرباط 22 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 06
إسطنبول 19 13
إسلام آباد 36 25
نيودلهي 37 27
جاكرتا 32 25
بكين 29 18
كوالالمبور 32 25
طوكيو 24 19
أثينا 25 16
روما 26 12
باريس 27 15
مدريد 26 13
برلين 21 10
لندن 23 13
مونتريال 22 14
موسكو 20 13
نيويورك 21 14
واشنطن 23 13
نواكشوط 27 20
أديس أبابا 28 13

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