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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 5 أشخاص بالدقهلية للجنايات بتهم قطع الطريق وتعريض وسائل النقل للخطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أحال المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية 5 أشخاص إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة في القضية رقم 829 لسنة 2021 جنایات أمن دولة طوارئ مركز أجا، والمقيدة برقم 80 لسنة 2021 کلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.


وجاء في أمر الإحالة أنهم وآخرون مجهولون عرضوا وسائل النقل العامة البرية للخطر وعطلوا سيرها إثر وقوع حادث تصادم نجم عنه وفاة إحدی السيدات ووجود تجمع كبير من بعض الأهالي قاطعين الطريق العام "طريق المنصورة – القاهرة" مستخدمين "حجارة".


وأحالت نيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الإطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، 5 متهمين هم خالد م. ح.، 31 عاما سائق و فتحي ا. ع"، 23 عامًا سائق توك توك و.محمد ع. ا 31 عاما صاحب محل ملابس، و إبراهيم ع.م 42 عاما فلاح و محمود م. ح 29 عاما جزار ومقيمون بقرية نوسا الغيط التابعه لمركز أجا وجميعهم تم إخلاء سبيلهم، وذلك لأنهم في يوم 14/5/2021 بدائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية عرضوا وآخرون مجهولون وسائل النقل العامة البرية للخطر وعطلوا سيرها على النحو المبين بالتحقيقات.

المحامي الدقهلية المنصورة القضية جنايات

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