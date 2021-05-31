مراعاة الجودة والأسعار.. جولة مفاجئة من وزير الزراعة بمنافذ الوزارة بـ الدقي

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتفقد منافذ بيع السلع التابعة للوزارة، بالدقي، للاطمئنان على سير العمل، وسبل الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين والجمهور.

وأكد وزير الزراعة على أهمية مراعاة عناصر الجودة والأسعار المخفضة للسلع والمنتجات التي يتم طرحها بمنافذ الوزارة، فضلا عن توافر كل السلع والمنتجات الأساسية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.