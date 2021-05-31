الخارجية الروسية: الرباعية الدولية للشرق الأوسط بصدد التشاور وجها لوجه قريبا

من أجل إعمار غزة و دعم حل الدولتين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلي اللجنة الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط (روسيا، أمريكا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) وافقوا على إجراء مشاورات مباشرة في المستقبل القريب.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه تم الاتفاق خلال مؤتمر عبر الهاتف للممثلين الخاصين للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط على إجراء مشاورات وجها لوجه بين هؤلاء الممثلين في المستقبل القريب، مشيرة أنه تم التأكيد مجددا على الضرورة الملحة لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية من أجل إعادة بناء مرافق البنية التحتية في قطاع غزة، والتي دمرت نتيجة الأعمال القتالية الأخيرة.



وأضاف البيان: "لقد تم خلال تبادل وجهات النظر تقييم الخطوات النشطة، التي اتخذتها القيادة المصرية والشركاء الإقليميون الآخرون بهدف إنهاء المواجهة المسلحة الفلسطينية الإسرائيلية"، لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضا على الحاجة إلى بناء جهود وساطة جماعية مع التركيز على نظام وقف إطلاق النار من أجل إقامة حوار بناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس صيغة حل الدولتين، التي وافقت عليها الأمم المتحدة.



وأوضح البيان أن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف شارك في المؤتمر المذكور أعلاه، بجانب مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل وفلسطين هادي عمرو، والمنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور فينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط سفين كوبمانس.