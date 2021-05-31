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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستند| توجيهات للمحافظات بعدم التصريح بإقامة معارض جديدة للسيارات في المناطق السكنية

صدى البلد

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة تقوم بالعديد من الاجراءات لضبط منظومة العمران وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف الملفات الحيوية والخدمية التي تهم المواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه يجري أيضاً تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير وإنشاء محاور مرورية جديدة وتوسعة عدد كبير من الشوارع في محافظات القاهرة الكبري بهدف حل مشكلة الازدحام والتكدس المروري في العديد من المناطق وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدن المصرية وتسهيل حركة سير المواطنين .  

وأكد شعراوي في تصريحات صحفية رداً علي أسئلة الصحفيين خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لمحافظة القليوبية أن الوزارة والمحافظات تلقت العديد من شكاوي المواطنين خلال الفترة الماضية من استغلال أصحاب معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسببها في التكدس المروري والتأثير علي حركة سير  المواطنين في تلك المناطق .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لشن حملات علي المعارض التي لا تلتزم بالتراخيص الممنوحة لها واستغلال الأرصفة سواء فيما يخص عدد السيارات المعروضة في كل معرض وفقاً للمساحة البنائية والتراخيص الصادرة لهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكانية بالاحياء والمراكز والمدن ودراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع مواطنيها أسوة
بالمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات بطريق القاهرة العين السخنة الذي وجه السيد الرئيس السيسي بانشائه ليكون بديلاً لسوق مدينة نصر للسيارات بالحي العاشر.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه في إطار منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن المصرية  سيتم مراجعة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها لتلك الاشتراطات، مضيفاً أنه سيتم السماح بتوفيق الأوضاع لتلك المعارض بما يتوافق مع الاشتراطات .

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وزير التنمية المحلية: توجيهات للمحافظات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكانية

مستند| توجيهات للمحافظات بعدم التصريح بإقامة معارض جديدة للسيارات في المناطق السكنية

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