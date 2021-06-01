هل تجب إقامة الصلاة في المنزل قبل كل فرض؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تجب إقامة الصلاة في المنزل قبل كل صلاة أم تغني تكبيرة الإحرام عن ذلك؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام.



وأضاف محمود شلبي خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن تكبيرة الإحرام هي أول تكبيرة نبدأ بها الصلاة، وهى ركن من أركان الصلاة ولابد من فعلها.



وتابع أمين الفتوى أن إقامة الصلاة سنة وهي “الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله”.





وأشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء يقولون: للصلاة سنن قبلية وأثناء الصلاة، فسنن الصلاة قبل الدخول شيئان الأذان والإقامة، فلو عملت الإقامة قبل الصلاة أخذت الأجر والثواب وإن لم أفعلها لا وزر عليَّ، لأن ترك السنة لا وز فيه.



وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك فلا يجب على السائلة أن تقيم الصلاة، ولكنها سنة وأفضل لو فعلتها ستأخذ ثوابا وأجرا من الله.