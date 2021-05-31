اقتصاد الامارات|غرفة دبي تختتم ندوات المنتدى العالمي لدول أمريكا اللاتينية

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي سلسلة الندوات الافتراضية الخاصة بالمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية بتنظيمها مؤخراً الندوة السادسة والأخيرة ضمن هذه السلسلة الخاصة بأسواق أمريكا اللاتينية التي تعتبر جزءاً من استعدادات الغرفة لتنظيم منتديات الأعمال العالمية خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

ونظمت الغرفة 6 ندوات متخصصة حول أسواق أمريكا اللاتينية ثلاث منها مع القطاع الخاص وثلاث مع القطاع الحكومي في ثلاث مناطق مختلفة في أمريكا اللاتينية والكاريبي بمعدل ندوتين لكل منطقة في القارة.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام” فقد ضمت سلسلة الندوات لقارة أمريكا اللاتينية ندوات خاصة منفصلة للقطاعين العام والخاص في هذه الأسواق قام خلالها الخبراء وقادة الأعمال باستعراض المشهد الاقتصادي في بلدانهم ومناطقهم وفرص الاستثمار والتعاون المتاحة بين أسواقهم وسوق دبي والمنطقة وذلك من أجل تضمين هذه التوصيات والمرئيات ضمن البرنامج الرسمي لكل منتدى سيقام خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

وساهمت النقاشات خلال هذه الندوات في التعرف على المتغيرات في بيئة الأعمال في هذه الأسواق والعمل على دمج هذه التغيرات ضمن المحتوى المعلوماتي للمنتدى الذي سينظم خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

وسلطت النقاشات الضوء على الاتجاهات التي ترسم المشهد الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية في فترة ما بعد كوفيد-19 ومنها التحول الرقمي وتحسين الخدمات اللوجستية والاتصال والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في حين تبادل المشاركون النقاش حول المواضيع التي يمكن استعراضها خلال تنظيم المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية ومنها الزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والسياحة وتكنولوجيا الزراعة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والسياحة الطبية.

ولفت المتحدثون كذلك إلى أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت انخفاضا بنسبة 38% في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 وقامت هذه الدول بإطلاق ثلاث مبادرات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز المرونة في المستقبل وتشمل الاتصالات الرقمية والترويج للعالم بأن المنطقة مفتوحة للعمل والاستثمار والتنويع في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النظيفة وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية هذه الندوات الافتراضية ودورها البارز للتحضير لنقاشات ومواضيع منتديات الأعمال العالمية خلال معرض إكسبو 2020 دبي ..مشيراً إلى أن منتديات الأعمال العالمية الخاصة بغرفة دبي نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع الخارجي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.

بيئة الاعمال في الخارج

وقال خان : نجحنا في غرفة دبي عبر هذه السلسلة من الندوات الافتراضية الخاصة بالمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في التعرف على التأثيرات الجديدة على بيئة الأعمال في سوق أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي وفرص الاستثمار والتعاون المتاحة حيث استمعنا إلى الخبراء وقادة الأعمال في هذه الدول والأسواق حول المشهد الاقتصادي في بلدانهم ومناطقهم وكيفية الاستفادة من الفرص الموجودة لبناء الشراكات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين مجتمعين.