مؤتمر إماراتي - ألماني لاستكشاف فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

اقتصاد الإمارات

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى برلين موتمراً مع غرفة تجارة ولاية هامبورغ حول التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر أحد أكثر التقنيات المستقبلية الواعدة.

وكان المؤتمر الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي فرصة لممثلي السياسة والأعمال لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون.

وقالت الدكتورة حفصة العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، إن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر يأتي في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وخلق أرضية صلبة كأساس للطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يعتبر في صميم رؤيتنا في وقت نحتفل به بالذكرى الخمسين لتأسيس بلادنا.

وكشفت العلماء عن توقيع اتفاقيتي تعاون بين الإمارات وألمانيا خلال هذا الشهر، حيث وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز لإنشاء أول تقنية للهيدروجين الأخضر، هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إعلان أبوظبي عن خطط لبناء محطة لتوليد الهيدروجين الأخضر والأمونيا بقيمة مليار دولار أمريكي.

وعلى الجانب الألماني، أشار الدكتور مالته هاينة، مدير عام غرفة تجارة هامبورغ، أنّ شمال ألمانيا يتمتع بموقع جيد للغاية من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر بفضل استخدام طاقة الرياح، مشيراً إلى أن المنطقة تعتمد أيضاً على الواردات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، إذ يساعد في ذلك احتضان مدينة هامبورغ لأكبر ميناء بحري في أوروبا.