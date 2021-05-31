عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات

مؤتمر إماراتي - ألماني لاستكشاف فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة الجديدة والمتجددة

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى برلين موتمراً مع غرفة تجارة ولاية هامبورغ حول التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر أحد أكثر التقنيات المستقبلية الواعدة.

 

وكان المؤتمر الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي فرصة لممثلي السياسة والأعمال لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون.

اقتصاد الامارات|سيولة الأسواق المالية تقفز إلى 3.3 مليار درهم خلال جلستين

اقتصاد الإمارات.. 486.58 مليار درهم الأصول السائلة في الجهاز المصرفي الربع الأول من 2021

وقالت الدكتورة حفصة العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاماراتية “ وام”،  إن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر يأتي في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وخلق أرضية صلبة كأساس للطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يعتبر في صميم رؤيتنا في وقت نحتفل به بالذكرى الخمسين لتأسيس بلادنا.

 

وكشفت العلماء عن توقيع اتفاقيتي تعاون بين الإمارات وألمانيا خلال هذا الشهر، حيث وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز لإنشاء أول تقنية للهيدروجين الأخضر، هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إعلان أبوظبي عن خطط لبناء محطة لتوليد الهيدروجين الأخضر والأمونيا بقيمة مليار دولار أمريكي.

 

وعلى الجانب الألماني، أشار الدكتور مالته هاينة، مدير عام غرفة تجارة هامبورغ، أنّ شمال ألمانيا يتمتع بموقع جيد للغاية من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر بفضل استخدام طاقة الرياح، مشيراً إلى أن المنطقة تعتمد أيضاً على الواردات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، إذ يساعد في ذلك احتضان مدينة هامبورغ لأكبر ميناء بحري في أوروبا.

 

 

 

الهيدروجين الاخضر سفارة الإمارات مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. موانئ أبوظبي: إدارج مليار دولار سندات بسوق الأوراق المالية

ترشيحاتنا

ممنوع الزيارات والمكالمات.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة الفنان شريف دسوقي

كلنا بندعيلها .. نبيلة عبيد تكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

مستشار الرئيس يزف بشري سارة: انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا

سوء نية وتجاوز .. أول رد رسمي من مصر على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

كلام نهائي.. إصابة مريم سعيد صالح وابنها بفيروس كورونا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

"الرعاية الصحية": تسجيل 84% من المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل في الإسماعيلية

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

رسميا.. أحمد عفيفي يرحل عن قناة الزمالك.. اعرف السبب

محمد صلاح خارج قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

بيان خلال ساعات .. الأولمبية تلاحق مرتضى منصور من جديد بعد إلغاء إيقافه

هل لقاح كورونا يؤثر على القدرة الإنجابية للمقبلين على الزواج ؟.. عضو صحة النواب يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

لمنع حب الشباب والتجاعيد .. طريقة عمل ماسك الخيار والشوفان

فيديو

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

نفذ فيها الاعتراض البحري| ختام فعاليات التدريب العسكري في تونس بمشاركة مصر و12 دولة.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ