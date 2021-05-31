فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

لم يستطع العدوان الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين أن يُقنع العالم جميعًا بتاريخه المعدوم وحقه المزعوم في الأرض المقدسة، رغم كافة المحاولات الهجومية، ورغم الإرهاب الغاشم والقتل والتخريب والحِيَل والخديعة؛ لم تمتد أياديه المدنسة لكل شريف وصاحب قضية على وجه الأرض، ولم يقع في شَركه إلا الضعيف أو المُغيّب أو صاحب المصلحة، أما أصحاب الحق والعدل والدين لم ولن يقتنعوا يومًا بتلك الدولة المزعومة دولة بني صهيون.

مارَس بنو صهيون أنواعًا شتى من الحروب لفرض أنفسهم علينا، بدايةً من الحرب بالسلاح والحرب الفكرية والحروب الطائفية لإحداث تغيير ومفاهيم البعض، واكتساب أفراد في صفوفهم، ولمّا لم يجدوا صدىً لدعواهم الباطلة وحربهم الواهية، لجأوا مؤخرًا لسياسة الأمر الواقع عن طريق الحرب الإلكترونية، مثمثلةً في مواقع التواصل الاجتماعي التي صنعوها لاستدراج الشعوب نحوهم شيئًا فشيىًا وليس لخدمة البشرية كما يزعمون.

وبدايتهم كانت بإرفاق رموزهم كالنجمة والكأس على واتساب وفيس بوك كنوع من التكرار ثم الإقرار.

وها نحن اليوم تتأكد لنا تلك النوايا الخبيثة والمقاصد الدنيئة؛ فمنذ أيام مضت ومع أزمة سكان حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة ومع تضامن الشعوب الإسلامية والعربية والأجنبية مع إخواننا في فلسطين المحتلة عبر منصات فيس بوك وغيرها، إذ نفاجأ بأنواع من الحظر للمنشورات التي تتحدث عن القضية، أو الحظر من التعليقات للمشتركين، بحجة عدم موافقتها لمعايير مجتمع الفيس بوك الذي صنعه الأمريكي ذات الأصول اليهودية مارك زوكربيرغ.

ونقول لهم مهما بلغت بكم الحِيل فلم تستطيعوا تثنية المخلصين عن قضيتهم، ومهما فرضتم أنفسكم علينا فنحن نلفظكم ولا نقبلكم، ومهما أزلتم خريطة فلسطين من مواقعكم فلن تزيلوها من عقولنا وقلوبنا فهي تنبض بها وتنزف لها، ومهما زيفتم التاريخ وبدلتم الحقائق فسنظل نُعلّم أبناءنا أن القدس قضيتهم والأقصى مسجدهم، ولن تتعدى دولتكم المزعومة حدود عالمكم الافتراضي الذي صنعتموه.

ونهيب بكل حرٍ وصاحب قضية من رجال الأعمال ومَن لديه السبل والوسائل الكفيلة بصنع منصات بديلة حتى لا يتملكنا هؤلاء ولا يتملكوا حريتنا وعقولنا ويمحون تاريخنا وأرضنا، وله منا كل الدعم والتقدير وحسابهم على الله إن رأى منهم الصدق في نُصرة إخوانهم المستضعفين في فلسطين والعمل على إثبات حقوقهم المسلوبة.

