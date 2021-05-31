دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس



نتوقع من عنوان المقال ان نتحدث عن هذا الطائر الجميل الأكثر جمالا بين الطيور ولكن فى هذا المقال نتحذ من هذا الطائر رمزا لشخصية سامة واكثر بشاعة وهى الشخصية النرجسية فهذه الشخصية مثلها مثل الطاووس جميل ومنمق جذاب جدا وساحر ولكنة فارغ من الداخل وشخص مؤذى لكل من يقترب منه ولأقرب الناس الية .

الشخصية النرجسية فى غاية الذكاء ولا تفصح لك عن نيتها ابدا يلقى عليك ظلال لعنتة ويضعك فى ركن خاص به ويمثل امامك الدور الذى تريدة انت ان يمثلة لك فهو مرن للغاية مثلة مثل الحرباء حيث طبيعة الموقف .

علم النفس استطاع ان يحدد وبدقة العلاقه مع الشخصية النرجسية والتى تتمثل فى عدة مراحل:

المرحلة الأولى :" مرحلة السحر والغرام" وهى جرعة عالية من المخدرات المدمجة معا يعطيها لك دفعة واحدة لتجد نفسك مستسلم وفاقد للسيطرة على مشاعرك وتتحدث مع نفسك على انه " هل حقا وجدت نصفى الأخر وجذت من يؤمن بى وباحلامى وطموحاتى لتقنع نقسك فى نهاية الأمر ان هذا هو الشخص الذى كنت تحلم به.

المرحلة الثانية : "مرحلة تقليل القيمة " يبدأ بمحاصرتك من كل ناحية ويقلل ثقتك بنفسك ويحقر من اعمالك وكلماتك يشعرك بالدونية واحتقار الذات كل هذا وانت لا تدرك ما يفعلة وفقا لتخطيطة الى ان تسقط ارضا بين يدية وانت لا تشعر من هنا يبدأ التحكم بك وفى نوعية اصدقاءك وبئتك المحيطة .

...... ببساطة .... الشخص النرجسى يملك قدرة عالية من الكذب وتلوين الكلمات الأمر الذى يدفعك نحو الجنون.

المرحلة الثالثة : " مرحلة التخلص والترك " فقد اخذ منك ما يرضية سواء مالا او ارضاءا لغرورة الزائد او اى شئ يملأ به الفراغات الموجودة بداخلة بحيث يجعلك هشا وممزقا تماما ومن ثم يبدأ بالتنكر من علاقتة معك وادعاء انك تعطلة عن تقدمة فى حياتة ولابد ان ينهى علاقتة بك ليبدأ فى البحث عن ضحية جديدة .

المرحلة الرابعة : " مرحلة الشفاء وتخطى الألم " تخرج ضحية هذه الشخصية المميتة ممزقة داخليا وعليها الإهتمام بنفسها وترميم الجوانب المتصدعة فى نفسة نتيجة صدمات هذه العلاقة المميتة .

وخبراء الصحة النفسية وجدوا ان السمات الرئيسية للإضطراب ثنائى القطب والنرجسية تتداخل من حيث الهوس والهوس الخفيف والتفاؤل بشكل غير طبيعى وزيادة نشاط او مستوى الطاقة وسهولة نوبات الهياج وشعور مبالغ فية من الرفاهية والثقة بالنفس ونقص الحاجة للنومة والثرثرة الشديدة والأفكار المتسارعة وسرعة اتخاذ القرارات السيئة ونوبات اكتئاب كبرى ويكون مكتئب المزاج احيان اخرى وفقدان الإهتمام والمتعة فى جميع الأنشطة وفقدان او زيادة ملحوظة فى الوزن وانخفاض الشهية والارق او النوم لفترات طويلة فى بعض الاحيان والشعور بعدم القيمة والذنب وقلة التركيز والتردد والتفكير او التخطيط ومحاولة الانتحار وعلامات اخرى مثل الضيق والقلق والكآبة ..

هذه الشخصية تظهر عليها ايضا الأعراض التالية : شعور فائق باهمية الذات .

توقع الإعتراف به كرئيس او انه يتميز فى المعاملة دون تبرير لتلك المعاملة .

المبالغة فى المواهب والإنجازات الماضية والشعوربالقلق من الأوهام حول النجاح والقوة والذكاء والمظهر الجيد .

والتفكير فى انهم متفوقون ولايمكن فهمهم الا من مثلهم كاشخاص يتمتعون بتفوق مساو لهم وهم بحاجة الى الإعجاب المستمر والمبالغة فى الشعور بالإستحقاق العالى .

ويتوقع أصحاب هذه الشخصية السامة تقديم خدمات خاصة من الأخرين لهم والإمثال لكل اوامرهم واستغلال الأخرين والإفتقار للتعاطف وعدم القدرة او عدم الرغبة فى التعرف على احتياجات ومشاعر الأخرين والشعور بالغيرة والإعتقاد بأن الأخرين يحسدونهم ويتصرفون بغطرسة او بطريقة متعجرفة .

وعلينا ان نعلم ان الشخص النرجسى لا يملك اى درجة من درجات المشاعر الإنسانية ولا يحب ولا يتعاطف ومن الممكن ان يخبرك بحبة الجنونى لك لكن اذا نظرت إلى أفعاله ستجد ان الإجابة ان هذا الشعور ماهو الا بداخلك انت وهم كبير فما الذى يبقيك فى علاقة سامة كتلك.

