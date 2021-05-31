د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

مِياهُ النِّيِلِ تِرْياقٌ مُعَطَّرْ ... عَطِيَّةُ واهِبٍ أَجْرَىَ وَقَدَّرْ

فَقَدْ سِيِقَتْ رِياحٌ مِنْ جَنُوبٍ ... لِدائِرَةِ استواءِ الأَرْضِ تَعْبُرْ

وصارتْ فِيِ شَمالِ الشَّرْقِ تَسْعَىَ ... فَتَلْقَحُها سَحائِبُها وتَمْخَرْ

لِتُسْقِطَها أَعالِيِ الهَضْبِ قَطْراً ... تُلَقَّاهُ بُحَيْراتٌ وأَنْهُرْ

فَنِيِلٌ أَزْرَقٌ حَبَشِيُّ "تانا" ... عَلَىَ سَفْحٍ لِسُودانٍ تَحَدَّرْ

لِيَرْفُدَ أبْيَضاً نِيِلاً وَدِيِعاً ... منابِعُهُ بأُوغَنْدا تُجَذَّرْ

فَيَلْتَئِمُ المَسارُ إلىَ مَصَبٍّ ... وأًرْضُ كِنانَةٍ تُرْوَىَ وتُزْهِرْ

...

مِياهُ النَّهْرِ إنْ عَبَرَتْ بِلاداً ... تُشاطِئُها فلا للبَعْضِ تُحْكَرْ

يُشارِكُها أَناسِيٌّ كِثارٌ ... وتَحْكُمُها مَواثِيِقٌ تُسَطَّرْ

نَحا القانُونُ فِيِ تَنْظِيِمِ نَهْرٍ ... شَرِيِعَةَ فاطِرٍ للْكَوْنِ تُنْشَرْ

فَرَبُّ النَّاسِ أَطْلَقَها مَشاعاً ... قِواماً للحَياةِ فَلا تُكَدَّرْ

بإفْسادٍ وبَيْعٍ واحتِجازٍ ... بِسَدٍّ مُفْرِطٍ بالضُّرِ يُنْذِرْ

وضَرْبٍّ لِلمَبادِئِ فِيِ عِنادٍ ... لإمْلاءِ التَّحَكُّمِ والتَّجَبُّرْ

...

ومِصْرُ فَقِيِرَةٌ فِيِ وِرْدِ عَذْبٍ ... بِغَيْرِ النِّيِلِ إذْ بِالنَّزْرِ تُمْطَرْ

وماءُ النِّيِلِ قَدْ يَأتِيِ وَفِيِراً ... يُشِيِعُ منافِعَاً تَنْمُو وتُثْمِرْ

وإنْ أَعْيَتْهُ دَوْراتٌ عِجافٌ ... تَقاسَمَ عِبْئَها مَنْ نالَ أَوْفَرْ

فلا يُتْرَكْنَ شَأنُ النِّيِلِ عَفْواً ... ولَيْسَ لِمُدَّعٍ مُلْكاً تَأَمُّرْ

ولا تَفْرِيِطَ فِيِ حَقٍّ أَكِيِدٍ ... أَدامَ حَضَارَةً لِلنَّاسِ تُبْهِرْ

ولا نَرْضَىَ بِعَرْبَدَةٍ وجَحْدٍ ... لإلزاماتِ قانُونٍ فَتُهْدَرْ

ونسْعَىَ للتَّعايُشِ فِيِ وِئامٍ ... وإنْ ضاقَتْ فَحَدُّ السَّيْفِ أَقْدَرْ