أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي
يعتبر فقدان الذاكرة الأنفصالي Dissociative amnesia / هو فقدان الذاكره الناجم عن عن الصدمة أو الشدة و التي تؤدي لعدم القدره علي تذكر كل ما هو متعلق بالشخص من معلومات شخصيه هامه ، و نتيجة لتعرض الشخص للعديد من الضغوط في حياتة الشخصية و العملية قد تكون تلك الضغوط مشتمله علي العنف و تعرض الشخص للعديد من الجوانب النفسية المشوهه مثل الخيانه و الظلم في الجوانب الحياتية علي صعيد العمل و الجانب الشخصي ، هناك بعض الأشخاص الذين يتخطون تلك الصدمات و البعض الأخر بيكون غير قادر علي ذلك و قد يتعرض إلي ( فقدان الذاكرة نفسي المنشأ ) و قد يستمر فقدان الذاكره هذا إلي بعض الساعات و قد تستمر لسنوات و سمي بفقدان الذاكره الفصامي لأن الشخص بيكون غير قادر علي تذكر أي معلومات شخصيه عنه و قلة الوعي المعرفي بالمعلومات الشخصيه مثل الأسم و السكن و العمر و الوظيفه و تسيطر عليه حاله من الشرود الذهني ، و بيختلف فقدان الذاكره العضوي عن النفسي حيث أن فقدان الذاكره العضوي عودة الذاكره بتكون نادرة و إذا حدثت بتكون بشكل تدريجي و بطئ مما يؤدي لسيطرة حاله من الضيق علي المصاب علي عكس فقدان الذاكره النفسي أو التفارقي فقد الذاكره بيكون قصير و بيعود مره واحده و بشكل كامل من تلقاء نفسها ، و يتم علاجه من خلال العلاج الجمعي و الذي يعتمد علي مجموعات الدعم حيث يقوم الطبيب بتجميع عدد من المصابين بنفس الأضطراب و تقديم جلسات علاج جماعي و التي تسهل عمليات استرجاع الوعي و التخلص من أعراض الأنشقاق ، ضمان صحة المحيطين من أفراد الأسرة لربط الشخص بذكرياته القديمة و مساعدته علي التعامل مع الأحداث المؤلمه و طرق التعايش معها ، و تيسيير علي الشخص العوده للحياه اليومية و تكوين العلاقات الأجتماعية الصحيحه ، بعد التأكد أن فقدان الذاكره نفسي و ليس عضوي بيتم التواصل مع الطبيب للتوصل إلي أسباب الصدمه التي أدت إلي هذا الأضطراب مع الحصول علي العلاج الدوائي بالتزامن مع العلاج النفسي
السعاده خليها عاده
أبحثوا عن النور الذي بداخلكم مهما كان المحيط مظلم
أنتم قد التحدي