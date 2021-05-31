فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

اندلع حريق ضخم بأحد اليخوت الشراعية السياحية بالقرب من قطعة أبو رمادا جنوب جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر.



حريق يخت الغردقة



وابتلعت مياه البحر الأحمر أمام شواطئ مدينة الغردقة كامل جسم اليخت الذى اندلعت فيه النيران، وظلت مشتعلة منذ ليلة أمس حتى وقت مبكر من صباح اليوم إلى أن تسربت مياه البحر إلى الدخل وغرق على عمق كبير وفى مكان غير معلوم.



حريق مركب سياحي بـ الغردقة



وشهدت المنطقة الواقعة بالقرب من شعاب "قطعة أبو رمادا"، احتراق يخت سياحي كان قادمًا من سفاجا إلى الغردقة وعليه 3 أشخاص هم طاقم المركب، حيث تمكنت إحدى المراكب المارة من انتشال اثنين من الطاقم وجارٍ البحث عن الثالث.

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