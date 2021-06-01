جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يطرح 10 محلات بالمزاد العلني اليوم

يطرح جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء ؛ 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (32م : 95م) للبيع بالمزاد العلني بـ السوق التجارية VALLEY Center بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز؛ في تصريحات له، أنه من المقرر بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمقر الجهاز بالمجاورة الأولى بـ الحي السكني الثالث R3، حتى عقد جلسة المزاد؛ حيث تكون المحلات المطروحة مخصصة لنشاط "خضراوات،حدايد وبويات وسباكة، مكتبة،مخبز بلدي، مطعم،مخبز أفرنجي،جزارة ، صيدلية،سوبر ماركت،حلاق".

وذكر " الشربيني" أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية عند انعقاد جلسة المزاد تجنبا للإصابة بـ فيروس كورونا بين الحضور.

وأشار إلى أن طرح المحال يأتي استكمالا لـ توفير الخدمات الضرورية لقاطني الحي، وخاصة المجاورات التي تم طرح وحدات بها وجارٍ حالياً تسليم المواطنين لتلك الوحدات.