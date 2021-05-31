عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفاوضات إيفر جيفين .. وفد دبلوماسي يتفقد أحوال طاقم السفينة البنمية

خلال استقبال الفريق
خلال استقبال الفريق أسامة ربيع وفد دبلوماسي

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدا من سفارة الهند برئاسة السيدة آر. جايشرى، القنصل الهندي لدى جمهورية مصر العربية، وبرفقتها السيد سايتش بلاكريشنا، سكرتير للشئون القنصلية بسفارة الهند و الدكتور محمد حامد علي، مساعد القنصل الهندي.

بعد ساعتين.. أمن قناة السويس يقنع فتاة بالخروج من ترعة الإسماعيلية

قناة السويس: سفينة إيفر جيفين كانت تحمل 11 نوعا من المواد الخطرة

تأتي الزيارة بهدف بحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، المحتجزة حاليا بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية.

 

جاء اللقاء، عقب قيام الوفد الدبلوماسي الهندي بتفقد أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء علي طلب القنصلية الهندية بالقاهرة وهو المطلب الذي حظى باهتمام وترحيب من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.


خلال اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الاقتصاد العالمي،  مشيدا بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند والتي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يحرص سيادته دائما علي دعم كافة سبل التعاون.

 

كما أكد الفريق ربيع علي حرصه الدائم  ومنذ بداية الأزمة علي توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندي على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهذا ما بدا واضحا بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند بسبب ظروف شخصية طارئة. 


وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، ولا تدخر جهدا من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعا.


من جانبها، قدمت السيدة آر. جايشرى القنصل الهندي بالقاهرة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وأعربت عن خالص تقديرها لكافة التسهيلات التي تقدمها هيئة قناة السويس للطاقم الهندي، مثمنة جهود الهيئة ونجاحها في إنقاذ وتعويم السفينة دون خسائر تلحق بالسفينة أو طاقمها أو البضائع المحمولة على متنها، كما عبرت جايشرى عن تقديرها للدور الهام لقناة السويس في خدمة التجارة العالمية، متمنية سرعة انتهاء المفاوضات لحل أزمة السفينة البنمية بصورة ودية.

 

وقدمت السيدة آر جايشرى الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي مساندته للهند في ظل أزمة كورونا بإرسال مساعدات طبية معربة عن وافر الامتنان والتقدير لهذا الدعم الإنساني والسلوك الراقي .

 

في نهاية اللقاء أهدي الفريق أسامة ربيع، هدية تذكارية إلي السيدة آر. جايشرى، تقديرا وتعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين. 


جدير بالإشارة، أن الهيئة كانت قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.


                       

IMG-20210531-WA0042
IMG-20210531-WA0042
IMG-20210531-WA0042
IMG-20210531-WA0042
IMG-20210531-WA0037
IMG-20210531-WA0037
قناة السويس الاسماعيلية الهند إيفر جيفين

موضوعات متعلقة

بعد ساعتين.. أمن قناة السويس يقنع فتاة بالخروج من ترعة الإسماعيلية

قناة السويس : خفضنا التعويض المطلوب من السفينة “إيفيرجيفن” إلى 550 مليون دولار فقط

ترشيحاتنا

لميس الحديدي توضح أهمية زيارة الوفد الأمني المصري لفلسطين .. فيديو

3 عائدين و4 راحلين.. هؤلاء اللاعبون يخلعون قميص الأهلي قريبا.. من هم؟

لمرضى السكري.. احذروا تناول هذه الأطعمة

حماس وفتح توافقان على دعوة مصر لحوار وطني فلسطيني في القاهرة

المتحدة: أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع

وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية الكاتدرائية بمسار العائلة المقدسة إلى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

سوء نية وتجاوز .. أول رد رسمي من مصر على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

مجلس الشيوخ يقر 2% رسوما جديدة على المكياج ومستحضرات التجميل.. تفاصيل

التطبيق غدا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

حماس وفتح توافقان على دعوة مصر لحوار وطني فلسطيني في القاهرة

تحتاج إلى الدعاء.. تامر أمين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

فيديو

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ