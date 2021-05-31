مفاوضات إيفر جيفين .. وفد دبلوماسي يتفقد أحوال طاقم السفينة البنمية

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدا من سفارة الهند برئاسة السيدة آر. جايشرى، القنصل الهندي لدى جمهورية مصر العربية، وبرفقتها السيد سايتش بلاكريشنا، سكرتير للشئون القنصلية بسفارة الهند و الدكتور محمد حامد علي، مساعد القنصل الهندي.

تأتي الزيارة بهدف بحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، المحتجزة حاليا بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية.

جاء اللقاء، عقب قيام الوفد الدبلوماسي الهندي بتفقد أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء علي طلب القنصلية الهندية بالقاهرة وهو المطلب الذي حظى باهتمام وترحيب من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.



خلال اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الهند في الاقتصاد العالمي، مشيدا بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند والتي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يحرص سيادته دائما علي دعم كافة سبل التعاون.

كما أكد الفريق ربيع علي حرصه الدائم ومنذ بداية الأزمة علي توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندي على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهذا ما بدا واضحا بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند بسبب ظروف شخصية طارئة.



وشدد الفريق أسامة ربيع على أن قناة السويس تبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، ولا تدخر جهدا من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعا.



من جانبها، قدمت السيدة آر. جايشرى القنصل الهندي بالقاهرة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وأعربت عن خالص تقديرها لكافة التسهيلات التي تقدمها هيئة قناة السويس للطاقم الهندي، مثمنة جهود الهيئة ونجاحها في إنقاذ وتعويم السفينة دون خسائر تلحق بالسفينة أو طاقمها أو البضائع المحمولة على متنها، كما عبرت جايشرى عن تقديرها للدور الهام لقناة السويس في خدمة التجارة العالمية، متمنية سرعة انتهاء المفاوضات لحل أزمة السفينة البنمية بصورة ودية.

وقدمت السيدة آر جايشرى الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية علي مساندته للهند في ظل أزمة كورونا بإرسال مساعدات طبية معربة عن وافر الامتنان والتقدير لهذا الدعم الإنساني والسلوك الراقي .

في نهاية اللقاء أهدي الفريق أسامة ربيع، هدية تذكارية إلي السيدة آر. جايشرى، تقديرا وتعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين.



جدير بالإشارة، أن الهيئة كانت قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.





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