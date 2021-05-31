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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

له علاقة بفيروس كورونا .. رئيس شعبة الزيوت يكشف سبب ارتفاع الأسعار

زيت طعام
زيت طعام

قال زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت في ارتفاع منذ 7 أشهر تقريبا.

 

وأضاف الشافعي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الأمر يرجع لجفاف لكثير من المناطق التي تجمع المحاصيل الزيتية، لافتا إلى أن بعض الدولة تُرَّشد تصدير الزيوت.

وأوضح زكريا الشافعي، أن ارتفاع أسعار الزيوت له علاقة مباشرة بفيروس كورونا ونقص العمالة التي تعمل في هذا المجال، مستدركا أن الزيادة في الزيوت عالمية ومصر ليست منتجة للمحاصيل الزيتية.

 

زكريا الشافعي شعبة الزيوت ارتفاع أسعار زيت أسعار زيت الطعام الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير المحاصيل الزيتية

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