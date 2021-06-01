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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إهمال طبي يسبب مأساة| شيرين ضحية حقنة بنج في عملية تكميم معدة.. تفاصيل

اسرة الفتاة
اسرة الفتاة

شهدت قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة علي وجوه العشرات من أسرة الفتاة "شيرين أحمد هلال" ضحية الإهمال الطبي والتي وافته المنية جراء واقعة إهمال طبي في إجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة .

 

من جانبه أكد "أحمد هلال " والد الفتاة الضحية ان ابنته لم يتجاوز عمرها ٢٤ سنة قد توفيت علي خلفية إجراء عملية تكميم معدة  نتيجة إهمال طبي علي أيدي طبيب تخدير  وطبيبن آخرين بالتسبب في وفاتها إثر "حقنه بنج"  كالخطأ طبي  بحسب محضر جرى تحريره من قبل أفراد الأسرة وشهود عيان علي رحيلها جراء الإهمال الطبي .

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كما ناشد والد الفتاة الضحية بالقصاص لدمائها بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الطاقم الطبي المسئول عن إجراء العملية الجراحية للفتاه ومحاسبتهم قانونيا .

 

كان  اللواء هانى مدحت ، مدير أمن الغربية تلقي  إخطارًا من العميد أسامه أبوفرد  مأمور قسم ثان طنطا باتهام أسرة الفتاة "ش. ا. ه" ٢٤ سنة  ثلاثة أطباء بينهم طبيب تخدير، بالتسبب في وفاة الفتاة .

 

وتابع والد الفتاه الضحية أنه لجأ  للتحرير  المحضر رقم 3785 قسم ثان طنطا والمقيد680 لسنه 2021 حصر تحقيق ضد محمد. س ح "طبيب ، و"حسام. ب "جراح و" شادي. ش" طبيب التخدير بالتسبب في وفاتها عن طريق "حقنة بنج خطأ" أعطت لها خلال إجراء عملية تكميم ، ما أدى إلى حدوث مضاعفات لها نتج عنها الوفاة.

 

وكشف "هلال " أن الضحية جاءت في العناية المركزة ما يقرب من ٣٢ يوم حتى توفيت نتيجة الإهمال الطبي بالمستشفى.

 

في ذات السياق أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة  بالفتح تحقيق عاجل في وفاة فتاة تدعي "شيرين. ا. ه" بعد دخولها في غيبوبة أثناء  عملية تكميم معدة بمستشفي خاص في طنطا.


كما شدد  وكيل وزارة الصحة بالغربية  في تعليماته بإغلاق غرفتي العناية المركزة والعمليات بالمستشفى الخاص لمخالفة الاشتراطات الصحية والطبية.


من ناحية أخري أصدر المحامي العام للنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية تعليماته إلي مساعديه بالضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاه الفتاه ضحية الإهمال الطبي .


كما شدد المحامي العام علي استدعاء الطاقم الإداري والطبي لسماع أقوال حيال العملية الجراحية التي أجريت للفتاه وتسببت في وفاته والإطلاع علي تقرير الطب الشرعي والتأكد من وجود شبه إهمال طبي من عدمه .


كما باشر فريق من أعضاء نيابة ثان طنطا سماع أقوال أسره الفتاه والإطلاع علي التقارير الطبية والأشعات والفحوصات التي أجريت للفتاه لعرضها علي لجنة طبية متخصصه من مديرية الصحة للتحليل الوضع الطبي للفتاه الضحية .

القصة الكاملة"شيرين" دخلت لتكميم المعده بمستشفي خاص بطنطا خرجت جثة هامدة ..صور و

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وفاة أخبار محافظة الغربية عملية تكميم معده إهمال طبي اخبار المحافظات اخبار الغربية

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