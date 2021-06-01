اليوم.. توريد الدفعة السادسة من الأرز التمويني

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الدفعة السادسة من الأرز المحلي المقرر توريدها من غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

قال النائب طارق حسانين رئيس الغرفة في تصريحات له، إنه من المقرر توريد تلك الدفعة بغرض صرف المستحقات التموينية للمواطنين على مستوي المجمعات الاستهلاكية ضمن جهود الدولة لمواجهة غلاء الاسعار ووصول السلع الاستراتيجية بسعر مناسب.

ذكر " حسانين"، انه من المقرر استمرار عمليات توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين ، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا ، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع الغذائية، ما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أنه على مدار الخمسة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 150 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وان شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة ، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وأنه سيتم بدء توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلى اعتبارا من غد الثلاثاء وعلى مدار شهر يونيو 2021 بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالي الكميات الموردة الى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل .

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022 ، ما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، ولا يوجد أي أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا في الأسواق دون أي زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.