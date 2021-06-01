سعر الدولار في البنوك اليوم 1-6-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021، بعد زيادته أمس بمعدل قرشا واحد علي مستوي البنوك العاملة.



وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.



سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر التابعان للحكومة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف العربي الدوليِAIB، الاهلي اليوناني، الامارات دبي الوطني، الاسكندرية”.



وسجل متوسط الدولار امام الجنيه في معظم البنوك نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع شملت " التجاري الدوليCIB، بلوم، التجاري وفا، كريدي اجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، البركة الاسلامي، ابوظبي الاول، المصرف المتحد، HSBC،العربي، ،ABC، المصري لتنمية الصادرات، سايب، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني،المصري الخليجي،التنمية الصناعية،مصر ايران للتنمية.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للشراء في بنوك "الاستثمار العربي، مصرف ابوظبي السلامي، الاهلي الكويتي".

أعلي سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16,17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.