بلون الشوكولاتة.. علماء يعثرون على ضفدع غريب من نوعه | شاهد

عثر علماء أستراليون، على ضفدع غريب من نوعه في ثاني أكبر جزر العالم مساحة والمعروفة بأدغال غينيا الجديدة الواقعة شمال أستراليا.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، عثر علماء ولاية كوينزلاند الأسترالية على ضفدع بلون الشكولاتة في أستراليا منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

وأوضح باحثون جامعة جريفيث في كوينزلاند، أن الضفدع تمكن من العيش لفترة طويلة سرًا؛ لأن الغابات الاستوائية المطيرة التي يعيش فيها لا يمكن الدخول إليها بسهولة.

وأطلق العلماء على هذا النوع الفريد من الضفادع اسم «ضفدع الشكولاتة» بمجرد اكتشافه، واسم باللاتيني، هو: « Litoria mira» و يعني الدهشة أو الغرابة؛ لأن العلماء صُدموا جدًا عندما اكتشفوها.

الضفدع المكتشف

وقال الدكتور بول أوليفر الذي شارك في تأليف بحث عن الضفدع في المجلة الأسترالية لعلم الحيوان: «أقرب نوع شبيهه ليتوريا ميرا المعروف هو ضفدع الشجرة الخضراء الأسترالية، باستثناء أن أحدهما عادة ما يكون أخضر، في حين أن النوع الجديد عادة ما يكون له لون شوكولاتة جميل».

وأضاف الدكتور ستيف ريتشاردز زميل مؤلف مشارك من متحف جنوب أستراليا، أن العثور على الضفدع كان متأخرًا بسبب أنه يعيش في مناطق شديدة الحرارة ومستنقعات بها الكثير من التماسيح ، كما أن غينيا الجديدة ليست مكانًا يعرفه معظم الأستراليين جيدًا.

واختتم زميل مؤلف مشارك من متحف جنوب أستراليا: «يساعدنا فهم التنوع البيولوجي في غينيا الجديدة على فهم تاريخ وأصول الحيوانات الفريدة في أستراليا».