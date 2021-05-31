محافظ أسوان يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الرديسية قبلي بإجمالي 902 فدان

استكمالاً لجهود محافظة أسوان في مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستثمارية.. اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الرديسية قبلى وذلك بعد اعتماد الحيز العمرانى لها بإجمالى مساحة تصل لأكثر من 902 فدان بعد أن كانت 265 فدانا في آخر حيز عمرانى معتمد للمدينة وذلك في عام 1996 ، جاء ذلك بحضور المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، بالإضافة إلى شوقى مصطفى رئيس مدينة الرديسية قبلى.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن المخطط الإستراتيجى سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية ومنها الحرفية والخدمية والبنية التحتية مع التوسع العمرانى.

ولفت عطية إلى أن هناك مشروعات مخطط تنفيذها منها إنشاء متحف للأثار وعدد من المواقع القضائية والشرطية والخدمية لتخفيف أعباء ومشقة التنقل عن المواطنين.

كما وجه بسرعة إدراج مشروع إعداد المخطط التفصيلى للمدينة فور صدور قرار اعتماد المخطط الإستراتيجى العام للمدينة وذلك لتحقيق كافة المطالب الجماهيرية والتطلعات المستقبلية.

وأكد أنه تم عرض مشروع المخطط الإستراتيجى للمدينة بجلسة استماع في ديسمبر 2020 مع ممثلين من أهالى مدينة الرديسية قبلى حيث تم استعراض مطالبهم ومقترحاتهم وبناء عليه تم إدراجها ضمن المشروعات الواردة بالمخطط .



وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ولأول مرة منذ سنوات تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة سوق السيل الجديدة شملت إزالة ١٢٠ حالة إشغال للباعة الجائلين ، وكذا إزالة ٥ حالات تعد من محلات على الأرصفة والطريق العام.

صرح بذلك العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان والذي أكد على أن نجاح الحملة في رفع الإشغالات والتعديات جاء نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين اللواء أشرف عطية واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان حيث تم تأمين جهود الوحدة المحلية بتشكيلات قوات الأمن المركزي وشرطة المرافق بإشراف من اللواء ياسر نويه نائب مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالمحليات مدعومين بالمعدات والسيارات الثقيلة.