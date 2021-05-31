"الرعاية الصحية": تسجيل 84% من المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل في الإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تطوير مبنى مديرية الشئون الصحية في الإسماعيلية لتصبح مقر فرع الهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على موافقتها البناءة بتطوير المبنى مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية لتصبح مقرًا للهيئة، إضافة إلى جهودها المبذولة والمستمرة في إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ل 100 مليون مصري.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، خلال عرض نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية باجتماع مجلس الإدارة اليوم، أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على انتداب العاملين بالأصول العلاجية بمحافظة الإسماعيلية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 362 لسنة 2021 الخاص بالموافقة على نقل الأصول للهيئة بكل ما لها وما عليها، والذي سيشمل انتداب 2048 من العاملين المعينين على درجات دائمة بالجهات العلاجية المختلفة كمديرية الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لحين انتهاء إجراءات النقل، كما يشمل مخاطبة إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان لتعديل تكليف 568 من أعضاء المهن الطبية بالجهات العلاجية التي تم نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة منذ 16 فبراير من العام الجاري.

وتابع السبكي: أنه من المقرر في المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، تشغيل 3 مستشفيات وهم مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، وذلك بالإضافة إلى تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة العالمية، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أن محافظة الإسماعيلية أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تتخطى حاجز المليون في تسجيل المواطنين بالمنظومة، بنسبة تسجيل أكثر من 84% من المستهدف تسجيله للمواطنين والبالغ عددهم 1,4 مليون نسمة، سيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم من خلال 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة صحية مقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية في المرحلتين الأولى والثانية للتشغيل بالمحافظة.

ولفت السبكي، إلى أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، تبلغ 10,125 مليار جنيه، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمرحلتين الأولى والثانية للمنظومة الجديدة في الإسماعيلية، وكذلك تشمل تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت، إضافة إلى تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر.