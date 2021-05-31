الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تجاوزت مخزون الاتفاق النووي لتخصيب اليورانيوم

تجري إيران حاليًا محادثات مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015، والمعروفة أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، والتي تخلت عنها الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تجاوزت حد مخزونها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 16 مرة، وتم الاتفاق على الحد كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015 ، حسبما أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن تقرير المنظمة.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقدر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنحو 3241 كيلوجرامًا في 22 مايو. يتجاوز هذا بكثير حد 202.8 كجم الذي حددته اتفاقية JCPOA.

وقدرت الوكالة زيادة ربع سنوية في مخزون اليورانيوم المخصب إلى 273.3 كجم.

ويقال إن اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يصل إلى حوالي 2.4 كجم ، بينما يُقدر حاليًا أن وزنه بنسبة 20 في المائة يبلغ 62.8 كجم.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إنتاج إيران من معدن اليورانيوم تم تغييره في 18 مايو.

وأظهر تقرير ربع سنوي آخر يتناول بالتفصيل البرنامج النووي الإيراني يوم الاثنين أن طهران فشلت في أن تشرح لهيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة سبب اكتشاف آثار يورانيوم معالج.

ونقل عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قوله في التقرير "بعد عدة أشهر، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات تفتيش تكميلية".

وذكر جروسي أن الوكالة "قلقة للغاية" بشأن النتائج.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المباحثات التقنية مع إيران "لم تسفر عن النتائج المتوقعة"، ودعا الجمهورية لتوضيح القضايا العالقة في أقرب وقت ممكن.