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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبكي: انضمام هيئة الرعاية الصحية لعضوية مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن انضمام الهيئة العامة للرعاية الصحية لعضوية مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع، أن الصندوق سيكون له دور كبير خلال المرحلة الانتقالية حتى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة أنحاء الجمهورية في غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عام، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا  الصندوق يسمح بالتنبؤ والسيطرة على التدخلات الجراحية وعالية التكلفة والحد من الوصول إليها بما لا يشكل أي عبء من خلال تقديم الخدمة الصحية عالية الجودة، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة في القطاع الصحي والتي بدأت بإطلاق المبادرات الصحية الرئاسية ومنها مبادرات القضاء على الأمراض غير السارية وفيروس سي، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

 

وتابع: الصندوق هو مدخل لطريق مؤسسي لإنهاء قوائم انتظار المرضى ومواجهة الطوارئ والكوارث والجوائح الطبية، مشيرًا إلى أنه بموجب عضوية الهيئة بهذا الصندوق، تكون الهيئة أداة للدولة في إنهاء قوائم الانتظار والإنفاق على الجوائح وتخفيف العبء من على النظام الصحي، بما يسهم في إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل في غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عام تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

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