بالتفاصيل .. ننشر ضوابط وموعد قبول طلبات دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العام القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وإجراءات الدمج التعليمى للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام للعام الدراسى المقبل2021/ 2022.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه فى ظل مواجهة جائحة كورونا، سيتم استقبال الطلاب المتقدمين على نظام الدمج التعليمى فى الفترة من 1 سبتمبر 2021 حتى 30 نوفمبر 2021

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لن يتم قبول أى طلبات بعد ذلك الموعد السابق ذكره ، على أن يتقدم ولى الأمر لإجراء القرار الخاص بدمج بدمج نجله سواء كان ولي الامر هو " الأب أو الأم الحاصلة على الوصاية أو الولاية التعليمية ، على أن يرفق صورة من اثبات ذلك بالأوراق المطلوبة ، كى تتمكن من استصدار قرار دمج الابن او الابنة في احدى مدارس التعليم العام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يتم إلغاء قرار الدمج الصادر للطالب او الطالبة إلا بعد أن يتقدم ولى الأمر بالأوراق التالية :

قرار الدمج

التقرير الطبي من اللجان الطبية المتخصصة والذي يفيد بأن الطالب لا يستحق الدمج

ومقياس ذكاء على أن يكون 85 فأكثر

إثبات قيد الطالب

إقرار من ولى الأمر برغبته فى إلغاء الدمج وعدم العودة مرة أخرى له

لابد أن تكون الأوراق معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية ولا تقبل أى طلبات بعد ذلك الموعد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه لا يمكن للطالب أن يمتحن نصف العام على نظام امتحان عادي ، ثم يتم امتحانه فى الفصل الدراسي الثاني على نظام الدمج التعليمي أو العكس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه عند عمل قرارات الدمج للطالب لأول مرة يجب أن يقتصر قبول طالب الدمج للعام الدراسي مع طلاب الصف الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائى فقط

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يجوز التحويل فى أى صف دراسى من طالب عادى إلى طالب دمج إلا الحالات الآتية:

كف وضعف البصر

ضعف السمع

الشلل الدماغى

الإعاقة الذهنية

متلازمة داون

التوحد

حادث مفاجئ نتج عنه فقدان أحد الأطراف

حالة مرضية شديدة يوصى فيها الأطباء بعمل الدمج للطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه إعادة التقييم سنويا لطلاب الدمج التعليمي ، عن طريق المتخصصين بالمدارس، ويكون على مديرى ومسئولى التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية الالتزام بتطبيق كافة مواد القرار الوزارى رقم 252 لعام 2017.

وكشفت وزارة التربية والتعليم ، أنه فى حالات الطلاب زارعى جهاز القوقعة ، إذا أشار التقرير الطبى أن الطالب زارع جهاز قوقعة بالأذن يسمح له مقياس سمع يتراوح من 15 حتى 30" بالأذن التى أجرى بها زراعة القوقعة ، والالتزام بإختبار الذكاء قبل الزرع،

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب من فئة ذوى اضطراب التوحد يكتفى بإجراء اختبار كارز من 30:36 أو إجراء اختبار جليام من 80:110 ولا يتم إجراء اختبار الذكاء.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين من مراحل التعليم المختلفة ، فلا يتم تحويل طالب لعمل اختبار ذكاء أو إجراء تقرير طبي من أى مدرسة إلى المراكز النفسية بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المستشفى الجامعي أو الحكومي إلا بعد إحالة الطالب من قبل الاخصائى النفسي والاجتماعي، واعتماد مدير المدرسة بـ احتياج الطالب للدمج وفق الحالات المنصوص عليها سابقا ، وهى" ضعاف السمع وزراعة القوقعة والإعاقة البصرية والتوحد والشلل الدماغى ومتلازمة داون والإعاقة البسيطة وتكون ضمن الأوراق المرفقة.

وبالنسبة لإجراء الامتحانات، شددت وزارة التربية والعليم على أن يتم الالتزام بالمواصفات الواردة فى القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017، لكافة الفئات المدمجة لجميع الصفوف.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع شهادات الطلاب بسنوات النقل والشهادات العامة لا بد أن يوضح فيها أن الطالب حاصل على شهادة أو ناجح ومنقول للصف الأعلى على نظام الدمج التعليميى.

وعن الإعفاء من اللغة الثانية، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه ينطبق عليها الشروط الواردة فى المادة 10 من نفس القرار، ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة معامل ذكاء من 65 حتى 70 ومتلازمة داون والشلل الدماغى واضطراب طيف التوحد المدمجون، وأن يكون الطالب لم يدرس اللغة الثانية فى الصفين الأول والثانى الثانوى ولم تنطبق عليه شروط المادة 10 ويتم إعفاءه وتحويل المتسبب إلى الشئون القانونية، ويعفى أن الطالب الذى يكون قد درس اللغة الثانية فى الصفين الأول والثانى الثانوى ومعامل ذكائه من 65 حتى 70 وتنطبق عليه شروط الإعفاء ويرغب ولى الأمر فى إعفاء نجله منها فى الصف الثالث الثانوى على أن يتم موافقة ولى الأمر بذلك الشأن كتابيا.

وتحدثت الوزارة عن إجراءات" المرافق" لطلاب الدمج التعليمى، موضحة أنه يتم الاستعانة بالمرافق التربوى للحالات" طيف التوحد والشلل الدماغى" أثناء الدراسة والامتحانات إذا اقتضت الضرورة فى ضوء التقرير الطبى، على أن يتم الاستعانة بالمرافق القانوى أثناء تأدية الامتحانات وفقا لإعاقة أى طالب من الطلاب ذوى الإعاقة المدمجين فى ضوء التقرير الطبى على أن يقوم ولى الأمر بتوفير المرافق التربوى القانونى.

وأكدت الوزارة أنه فى حالات الشلل الدماغى والحالات المصابة بالصراع أو عدم التحكم فى عمليات الإخراج يمكن أن يصاحب المرافق القانونى أحد الوالدين وفى حالة عدم التزامه بنظام اللجنة يتم استبعاده لحجرة مجاورة.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات الفنية، لا تقبل أى طلبات دمج للثانوية العامة أثناء وجود الطالب بالصف الثالث الثانوى بأنواعه إلا الحالات شديدة الخطورة التى تحدث فجأة وبعد موافقة اللجنة المختصة بذلك بالمديرية أولا ثم الوزارة، كما أنه لا تقبل أى حالات مرافق بالنسبة للتعليم الفنى، أثناء الامتحانات نظام الخمس سنوات ، لا بد من عمل قرار الدمج للتعليم الفنى من بداية المرحلة " الصف الأول الثانوى الفنى"، ولا بد من عرض الطالب على لجنة التعليم الفنى بالمديرية بعد إتمام الشهادة الإعدادية إذا كان يرغب فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى.