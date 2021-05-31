عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: صندوق الطوارئ الطبية يغطي تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ،  أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والذي تمت الموافقة عليه اليوم الاثنين داخل مجلس الشيوخ، سوف يعمل  على تغطية تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة مما يحقق مصلحة المواطنين بشكل كبير للغاية.


وأضاف الرشيدي، في تصريحات له اليوم الأثنين، أن القانون جاء في ضوء حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

بعد موافقة "الشيوخ"على إنشائه.. أهداف وموارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا علي مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن القانون سيعمل على إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

ولفت النائب إلى أن موارد الصندوق، وفي مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.

وزارة الصحة مجلس الشيوخ الخدمات الصحية قوائم الانتظار برلمان

ترشيحاتنا

ممنوع الزيارات والمكالمات.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة الفنان شريف دسوقي

كلنا بندعيلها .. نبيلة عبيد تكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

مستشار الرئيس يزف بشري سارة: انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا

سوء نية وتجاوز .. أول رد رسمي من مصر على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

كلام نهائي.. إصابة مريم سعيد صالح وابنها بفيروس كورونا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

"الرعاية الصحية": تسجيل 84% من المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل في الإسماعيلية

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

رسميا.. أحمد عفيفي يرحل عن قناة الزمالك.. اعرف السبب

محمد صلاح خارج قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

بيان خلال ساعات .. الأولمبية تلاحق مرتضى منصور من جديد بعد إلغاء إيقافه

هل لقاح كورونا يؤثر على القدرة الإنجابية للمقبلين على الزواج ؟.. عضو صحة النواب يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

لمنع حب الشباب والتجاعيد .. طريقة عمل ماسك الخيار والشوفان

فيديو

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

نفذ فيها الاعتراض البحري| ختام فعاليات التدريب العسكري في تونس بمشاركة مصر و12 دولة.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ