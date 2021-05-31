محمد النني ينافس على جائزة أفضل هدف لـ أرسنال هذا الموسم

كشف نادي ارسنال الإنجليزي، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم.

وتواجد هدف محمد النني في شباك دوندالك الإيرلندي في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، ضمن الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة كل من:

فيفيان ميديما ضد ريدينج

كاتي مكابي ضد توتنهام

محمد النني ضد دوندالك

جرانيت تشاكا ضد تشيلسي

كيران تيرني ضد وست بروميتش ألبيون

بوكايو ساكا ضد وست بروميتش ألبيون

مارتن أوديجارد ضد أولمبياكوس

فيفيان ميديما ضد توتنهام

ألكسندر لاكازيت ضد شيفيلد يونايتد

نيكولاس بيبي ضد وست بروميتش ألبيون

ويمكن التصويت لـ محمد النني من هنا