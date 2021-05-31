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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

تخصيص 40 فدانًا لإنشاء جامعة أهلية في دمياط

صدى البلد

انعقد  اليوم ، مجلس جامعه دمياط، بجلسته رقم 161 أونلاين عبر برنامج  Microsoft Teams برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة السيد أمين عام الجامعة.

و استهل رئيس الجامعة الجلسة بضرورة استمرار التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة.

كما وجه رئيس الجامعة بدراسة إبرام بروتوكول تعاون بين الجامعة و وكالة الفضاء المصرية لما سيكون له من مردود إيجابي على دبلوم علوم الفضاء الجاري اتخاذ موافقات المجالس المختصة لبدء الدراسة به بكلية العلوم، وأكد سيادته على ضرورة العمل الفترة القادمة بعد البدء في الدراسة بدبلوم علوم الفضاء على امتلاك الجامعة لقمر صناعي تعليمي.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع كليات الجامعة على ما اتخذوه من إجراءات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الموعد الذي تم تحديده مسبقًا 22 مايو 2021، وعلى الأخص كليتي التربية الرياضية والزراعة لما لهما من جهود ملموسة على أرض الواقع وبحرم الجامعة الجديد.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

- الموافقة على تفعيل قبول طالبات للدراسة بكلية التربية الرياضية بدءً من العام الجامعي 2021/2022، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

- الموافقة على نقل الدكتور هشام عرفات أستاذ هندسة الحاسبات والنظم ووزير النقل السابق من كلية الهندسة جامعة المنصورة إلى كلية الهندسة بالجامعة، ومخاطبة جامعة المنصورة لاستكمال باقي الإجراءات.

- الموافقة على تجنيب عدد 40 فدان من مساحة حرم الجامعة الجديد وتخصيصهم لجامعة دمياط الأهلية، وتحميل مشروع جامعة دمياط الأهلية حال اتخاذ قرار بإنشائها تكلفة أعمال البنية التحتية التي صرفت عليها.

- منح عدد (5) لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد.

- تعيين عدد (6) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس.

- منح عدد (13) درجة دكتوراه.

- منح عدد (23) درجة ماجستير.

 

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