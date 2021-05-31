كأس مصر .. المصري يتقدم على أسوان بهدف فى نهاية الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي أحداث الشوط الأول أمام أسوان متقدما بهدف دون رد فى المباراة في منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس مصر.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 18، بعدما سجل أحمد الصغيري لاعب أسوان بالخطأ في مرماه، اثر عرضية من الجانب الأيمن حاول اللاعب تشتيتها لكنه سددها في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وقرر مدرب المصري علي ماهر باللاعب إسلام عطية بعد خروج اللاعب سعيد سمبوري في الدقيقة 43.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 في وجه محمد أسامة لاعب أسوان، بعد اعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

وكان المصري تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 ، بينما خطف أسوان بطاقة العبور لنفس الدوري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد.