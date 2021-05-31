عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر .. المصري يتقدم على أسوان بهدف فى نهاية الشوط الأول

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي أحداث الشوط الأول أمام أسوان متقدما بهدف دون رد فى المباراة في منافسات الدور ربع نهائي لبطولة كأس مصر.

وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 18، بعدما سجل أحمد الصغيري لاعب أسوان بالخطأ في مرماه، اثر عرضية من الجانب الأيمن حاول اللاعب تشتيتها لكنه سددها في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وقرر مدرب المصري علي ماهر باللاعب إسلام عطية بعد خروج اللاعب سعيد سمبوري في الدقيقة 43.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 في وجه محمد أسامة لاعب أسوان، بعد اعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

وكان المصري تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 ، بينما خطف أسوان بطاقة العبور لنفس الدوري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد.

أسوان كأس مصر محمد أسامة طلائع الجيش على ماهر

ترشيحاتنا

ممنوع الزيارات والمكالمات.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة الفنان شريف دسوقي

كلنا بندعيلها .. نبيلة عبيد تكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

مستشار الرئيس يزف بشري سارة: انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا

سوء نية وتجاوز .. أول رد رسمي من مصر على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

كلام نهائي.. إصابة مريم سعيد صالح وابنها بفيروس كورونا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

"الرعاية الصحية": تسجيل 84% من المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل في الإسماعيلية

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

رسميا.. أحمد عفيفي يرحل عن قناة الزمالك.. اعرف السبب

محمد صلاح خارج قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

بيان خلال ساعات .. الأولمبية تلاحق مرتضى منصور من جديد بعد إلغاء إيقافه

هل لقاح كورونا يؤثر على القدرة الإنجابية للمقبلين على الزواج ؟.. عضو صحة النواب يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

لمنع حب الشباب والتجاعيد .. طريقة عمل ماسك الخيار والشوفان

فيديو

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

نفذ فيها الاعتراض البحري| ختام فعاليات التدريب العسكري في تونس بمشاركة مصر و12 دولة.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ