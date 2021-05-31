ميناء دمياط: استقبال سفينة تحمل علم ليبيريا لتحميل 66 ألف طن غاز مسال إلى الكويت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة .

وأضاف البيان، أن الميناء استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال ( PATRIS )، والتى ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المسال متجهة الى الكويت.

وتابع اللواء بحرى أ.ح / وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان .

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 34931 طن تشمل : 2280 طن فوسفات و 13145 طن يوريا و 11333 طن رمل و 3400 طن مخلفات علف بنجر و 2273 طن كسب صويا و 2500 طن مولاس .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20583 طن تشمل : 594 طن ابلاكاش و 1039 طن خشب زان و 7000 طن ذرة و 2177 طن قمح و 4430 طن حديد و 3500 طن فول و 400 طن خردة و 1443 طن صودا .

وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و فلفل و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل و ثوم و سمسم و ريحان ) و فواكه ( برتقال و عنب و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و كرواتيا و مالطا و ايطاليا و سنغافورة و الصين و الهند و بنجلاديش و سريلانكا و سلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2264 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175953 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64999 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4909 شاحنة.