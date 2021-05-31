حملها رئيس المخابرات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل رسالة السيسي لـ الفلسطينيين

أكد الاعلامي أحمد موسي، أن زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة للأراضى الفلسطينية تحمل الكثير من الرسائل.



وأضاف موسي، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تحمل رسائل متبادلة عن العلاقات بين البلدين، متابعا أن القضية الفلسطينية من أولويات مصر.



وتابع موسي، أن مصر ضحت من أجل القضية الفلسطينية ومازالت مستمرة في التضحيات، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يشكر مصر والرئيس السيسي على المواقف الرائعة.



وأكمل مقدم برنامج على مسئوليتي ، أن الرسالة التي نقلها مدير جهاز المخابرات المصرية إلى الجانب الفلسطيني عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالبت بضرورة توحيد المواقف الفلسطينية.





